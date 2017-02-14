Kocaelispor’da hedef tek; galibiyet 

Saat 13.30’daki maça hafta içi olmasına rağmen taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.
İKİNCİLİĞİ TEHLİKEYE SOKTUK
3.Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Kocaelispor, sezonun 4’ncü hafta içi mesaisinde 25’inci haftaya dahil maçta yarın (Çarşamba) Manavgatspor’u ağırlayacak. Son 4 maçta 8 puan kaybı yaparak ikinci sıradaki yerini tehlikeye sokan Yeşil-Siyahlı takımın sondan ikinci durumda olan Antalyalı rakibi karşısında kazanmaktan başka seçeneği yok. Hafta içi olmasına rağmen taraftarın maça ilgi göstermesi bekleniyor. Yeşil-Siyahlı ekipte genç kaleci Yusuf sakatlığı nedeniyle yok, Mehmet de henüz hazır olmadığı için kadroya alınmadı.
SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK
Bunun dışında Van deplasmanında ikinci sarıdan atılan Mesut takımdaki yerini alamayacak. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Mesut’un yerine Sefa’yı ön liberoda görevlendireceği öğrenildi. Yıldız’ın ayrıca iki maçtır yedek soyundurduğu Burak Süleyman ile Sinan’a da ilk tertipte yer vermesi, Oğuzhan’ı kenara alması bekleniyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Ankara bölgesinden 2.Lig hakemi Eser Birinci yönetecek. Antalya’daki ilk maçı Manavgat 1-0 kaybetmişti.
Muhtemel kadrolar
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
50 ALİ
3. K. ÖGE
8 SEFA
41 HAMZA
61 B. ÖZBAKIR
10 B. SÜLEYMAN
11 SİNAN
7 OĞUZHAN
Manavgat:
15. İSMAİL
4. FİKRET
6. ÖNER
9. AHMET
10. ANIL
19. EMRE
20. HALİL
33. ŞERİF
35. MUHAMMET
55. BURAK
58. BURAK
Stat: İsmetpaşa
Saat: 13.30
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