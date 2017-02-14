Kocaelispor’da hedef tek; galibiyet 

Van deplasmanındaki yenilgiyle zirve yarışında yara alan Kocaelispor, hafta içi mesaisinde yarın (Çarşamba) ağırlayacağı düşme hattındaki Manavgatspor karşısında mutlak galibiyet arayacak.

Saat 13.30’daki maça hafta içi olmasına rağmen taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.

İKİNCİLİĞİ TEHLİKEYE SOKTUK

3.Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Kocaelispor, sezonun 4’ncü hafta içi mesaisinde 25’inci haftaya dahil maçta yarın (Çarşamba) Manavgatspor’u ağırlayacak. Son 4 maçta 8 puan kaybı yaparak ikinci sıradaki yerini tehlikeye sokan Yeşil-Siyahlı takımın sondan ikinci durumda olan Antalyalı rakibi karşısında kazanmaktan başka seçeneği yok. Hafta içi olmasına rağmen taraftarın maça ilgi göstermesi bekleniyor. Yeşil-Siyahlı ekipte genç kaleci Yusuf sakatlığı nedeniyle yok, Mehmet de henüz hazır olmadığı için kadroya alınmadı.



SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Bunun dışında Van deplasmanında ikinci sarıdan atılan Mesut takımdaki yerini alamayacak. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Mesut’un yerine Sefa’yı ön liberoda görevlendireceği öğrenildi. Yıldız’ın ayrıca iki maçtır yedek soyundurduğu Burak Süleyman ile Sinan’a da ilk tertipte yer vermesi, Oğuzhan’ı kenara alması bekleniyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Ankara bölgesinden 2.Lig hakemi Eser Birinci yönetecek. Antalya’daki ilk maçı Manavgat 1-0 kaybetmişti.



Muhtemel kadrolar

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

2. K. GEZER

4 MURAT

50 ALİ

3. K. ÖGE

8 SEFA

41 HAMZA

61 B. ÖZBAKIR

10 B. SÜLEYMAN

11 SİNAN

7 OĞUZHAN

Manavgat:

15. İSMAİL

4. FİKRET

6. ÖNER

9. AHMET

10. ANIL

19. EMRE

20. HALİL

33. ŞERİF

35. MUHAMMET

55. BURAK

58. BURAK

Stat: İsmetpaşa

Saat: 13.30