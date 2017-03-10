Kocaelispor’da iki genç isim

Kocaelispor bay haftasında çalışmalarını sıkı bir program dahilinde sürdürüyor.

Perşembe gününü çift idmanla geçiren Yeşil-Siyahlılar bu sabah tek çalışma yaptı. Yarın ve Pazar günü yine birer antrenman yapılacak. Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile Hamza takımla çalışamıyor. Hamza’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bugün ikinci kez Mr’ı çekilecek Mesut’un durumu netleşecekti. Başarılı orta saha oyuncusunun Kartalspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor.

YILDIZ, İZMİR’E GİTMEDİ

Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın İzmir’e gidip Altay’ın Karacabey ile oynayacağı maçı izleme düşüncesi vardı. Ancak Yıldız fikrini değiştirip Sancaktepe’nin Erzin Belediye maçına gitmeye karar verdi, İzmir’e de yakın bir arkadaşını gönderdi. Önümüzdeki çarşamba günkü Kartalspor’un bugünkü Bayburt maçını ise yardımcı antrenörler Şerif Hasanoğlu ile Hikmet Bodur izledi.

FERHAT VE ALİHAN

Bu arada alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın’ın raporu doğrultusunda U19 Takımından iki isim, Ferhat Ertukuş ile Alihan Aydın A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Sezon başı Eyüpspor’dan gelen Ferhat stoper, Trabzonspor’dan alınan Alihan ise orta sahada oynuyor. Akademi Ligi’nde bu sezon çok başarılı performans ortaya koyan ikili bir süre A takımla çalışacak.