  • BIST 89.611
  • Altın 144,293
  • Dolar 3,7261
  • Euro 3,9615
  • Kocaeli 10 °C

Kocaelispor’da iki genç isim

»
Kocaelispor’da iki genç isim
Kocaelispor bay haftasında çalışmalarını sıkı bir program dahilinde sürdürüyor.

Perşembe gününü çift idmanla geçiren Yeşil-Siyahlılar bu sabah tek çalışma yaptı. Yarın ve Pazar günü yine birer antrenman yapılacak. Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile Hamza takımla çalışamıyor. Hamza’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bugün ikinci kez Mr’ı çekilecek Mesut’un durumu netleşecekti. Başarılı orta saha oyuncusunun Kartalspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor.

YILDIZ, İZMİR’E GİTMEDİ
Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın İzmir’e gidip Altay’ın Karacabey ile oynayacağı maçı izleme düşüncesi vardı. Ancak Yıldız fikrini değiştirip Sancaktepe’nin Erzin Belediye maçına gitmeye karar verdi, İzmir’e de yakın bir arkadaşını gönderdi. Önümüzdeki çarşamba günkü Kartalspor’un bugünkü Bayburt maçını ise yardımcı antrenörler Şerif Hasanoğlu ile Hikmet Bodur izledi.

FERHAT VE ALİHAN
 Bu arada alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın’ın raporu doğrultusunda U19 Takımından iki isim, Ferhat Ertukuş ile Alihan Aydın A takımla idmanlara çıkmaya başladı.  Sezon başı Eyüpspor’dan gelen Ferhat stoper, Trabzonspor’dan alınan Alihan ise orta sahada oynuyor. Akademi Ligi’nde bu sezon çok başarılı performans ortaya koyan ikili bir süre A takımla çalışacak.

Bu haber toplam 169 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harb.İşspor’un maç programı belli oldu10 Mart 2017 Cuma 17:43
  • 2.Küme’de kolay maç yok10 Mart 2017 Cuma 16:18
  • Okul sporlarında 2.Lig başladı10 Mart 2017 Cuma 16:14
  • U-16’larda hafta içi mesaisi vardı10 Mart 2017 Cuma 16:12
  • U-14 Play-Off’ta 6 maç oynanacak10 Mart 2017 Cuma 16:10
  • U-13’lerde ikinci maçlar10 Mart 2017 Cuma 16:09
  • Bilardocularımız idare etti10 Mart 2017 Cuma 12:02
  • Tekirdağspor’un İzmitli teknik adamı Şahin; “Bizim için zor bir durum”09 Mart 2017 Perşembe 16:33
  • Süper Lig Play-Off’ta ilk maçlar cumartesi günü09 Mart 2017 Perşembe 16:28
  • Biz dinleniyoruz, rakiplerimiz oynuyor09 Mart 2017 Perşembe 16:26
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti