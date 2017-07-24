Kocaelispor’da izin bitti

Kocaelispor’da 14 günlük ilk etap çalışmaları geçtiğimiz cumartesi günü yapılan çift kale maçla sona ermişti.

Takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Yeşil-Siyahlılar bugün saat 17.30’da 17 Ağustos Stadı’nda tek çalışma yapacak. Çarşamba sabah 10.30’da aynı sahada çalışacak olan Kocaelispor öğleden sonra kamp için Bolu’ya geçecek.

Abant Von Resort Otel’deki kamp çalışmaları 4 Ağustos Cuma gününü kadar devam edecek. Gündü çift idman programı uygulayacak olan ekibimiz 30 Temmuz Pazar ve 2 Ağustos Çarşamba günleri de hazırlık maçları oynayacak. Bölgede kamp yapan takımlarla görüşmeler yapılıyor. Maçların kimlerle olacağı muhtemelen yarın netleşecek.