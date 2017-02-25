Kocaelispor'da kadro belli oldu

Son iki maçı kazanan, moralli Kocaelispor, bugün ateş hattındaki Karacabey’i ağırlıyor. Liderlik ihtimaliyle çıkılacak maça taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor. Maç saati 13.30.
LİDERLİK İHTİMALİ VAR
3.Lig 1.Grup’ta gözünü liderliğe diken Kocaelispor bugün düşme hattının hemen üzerindeki Karacabey Birlikspor’u ağırlayacak. Sancaktepe evinde Ankara Demir’i yenemezse Kocaelispor alacağı bir galibiyetle grubun yeni lideri olacak. Yeşil-Siyahlı taraftarların liderlik umuduyla çıkılacak maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Bursa’daki olaylı ilk maçı Kocaelispor 4-3 kazanmıştı. Yaşanan olaylardan dolayı İl Spor Güvenlik Kurul kararıyla yarınki maça misafir takım taraftarı alınmayacak.
SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK
Yeşil-Siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle Mesut ile kaleci Yusuf kadroda yok. Sarı kart cezalarını Kütahya maçında çeken Sinan ile Burak Özbakır takıma döndü. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın geçen haftaki kadrodan farklı olarak Mesut’un yokluğunda Sinan’ı ilk 11’e alması bekleniyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Burak Özcan yönetecek.
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3. K. ÖGE
6 MERT
8 SEFA
41 HAMZA
11 SİNAN
10 B. SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN
Karacabey Birlik:
18. RAMAZAN
8. MUHAMMED
10. HURŞUT
22. ALİ
23. GÖKHAN
27. SÜLEYMAN
48. ALİM
52. YUSUF
56. SAMET
77. DENİZ
88. ERHAN
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