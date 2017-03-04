Kocaelispor'da kadro belli oldu

Kocaelispor zirve mücadelesinde bugün son derece zorlu ve kritik bir maça çıkacak. Bayburt İl Özel İdare’ye konuk olacak Yeşil-Siyahlıların kazanmaktan başka düşüncesi yok. Maç saati 14.00.
BAYBURT, ZORLU DEPLASMAN
Geçen hafta evinde Karacabey’i elinden kaçırıp liderliği yakalama şansını değerlendiremeyen, 2.sıradaki yerini de averajla Altay’a kaptıran Kocaelispor 28. hafta mücadelesinde bugün en zorlu deplasmanlardan biri olan Bayburt Özel İdare’ye konuk olacak. Bayburt iç sahada grubun en başarılı üç takımından biri. 12 maça çıkan Karadeniz ekibi 7 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece ilk iç saha maçında Ankara Demir’e kaybetmişti. Rakibimiz evindeki son üç maçı kazandı.
SAAT 14.00’TE BAŞLAYACAK
Kocaelispor’da Mesut sakatlığı, Murat Başak ise sarı kart cezalısı olduğu için yok. Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak, hakem İzmir’den Yaşar Can Temizel.
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
50 ALİ KETEN
5 KEMAL
4 K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
11 SİNAN
41 HAMZA
10 B.SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN
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Bayburt:
81. RAMAZAN
5. YENER
14. HASAN
17. AYKUT
18. BATUHAN
20. BARAN
22. ERÇİN
33. GÖKHAN
55. AYKUT
67. ONUR
77. HASAN
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