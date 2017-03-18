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Kocaelispor'da kadro belli oldu

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Kocaelispor'da kadro belli oldu

Yeşil-Siyahlılar kazanıp liderlik yarışında rakibini saf dışı bırakmak, Sancaktepe ile baş başa kalmak istiyor. Atatürk Stadı’ndaki dev maç 15.00’te başlayacak.

LİDERLİK İÇİN TAMAM MI, DEVAM MI MAÇI

3.Lig 1. Grup’ta şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Kocaelispor bugün aynı hedefe oynayan Altay’a konuk oluyor. Son üç maçın galibiyetiyle İzmir’e moralli giden Yeşil-Siyahlılar 17 maçtır bileği bükülmeyen rakibi önünde çok zorlu bir sınav verecek. Liderlik yarışında iki takım için de, “Tamam mı, devam mı ?” anlamı taşıyan maç büyük heyecan ve çekişme vaat ediyor. Bir dönem Türk futbolunda fırtınalar yaratan iki efsane ve kardeş kulübün zorlu randevusunda Atatürk Stadı tribünlerinde yoğun kalabalık ve coşku bekleniyor.  

İki yıl sonra döndüğü 3.Lig’de zirve yarışı yapan Kocaelispor, bugün kendisi gibi iddialı ve formda olan Altay ile çok önemli ve zorlu maça çıkacak.

ZORLU RANDEVU SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Sinan, sarı kart cezalısı Ali Keten ile sakat Mesut bugün takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle hafta içi forma giyemeyen Hamza’nın durumunun iyi olduğu, oynayabileceği belirtildi. Kartal maçında cezalı olan Sefa ise takıma dönüyor. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Trabzon’dan Ramazan Keleş yönetecek.

Kafilede 19 futbolcu var

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, sakatlıkları bulunan futbolcuları dikkate alarak İzmir maçı kadrosuna 19 futbolcuyu aldı. Maç saatine yakın sakatların son durumuna bakılarak, esame listesi yazılacak.  Büyük olasılıkla tribüne çıkacak isim Şenol olacak.

Bilgiçler Et Köfte’ye teşekkür

Altay maçı deplasmanı için İzmir'e otobüsle giden Kocaelispor kafilesini, öğle yemeğinde Erkan-Erdin Bilgiç kardeşler Ereğli'de bulunan BİLGİÇLER ET-KÖFTE'de ağırladı. Kocaelispor Futbol Şube, Bilgiç kardeşlere ve güler yüzlü personeline teşekkür edip, enfes köfte, et ve tatlılarını İzmir'e göç eden tüm KOCAELİSPOR taraftarlarına tavsiye etti.

KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

Can Emre Yücel
Kadir Gezer
Murat Soner Başak
Kemal Can Aydemir
Kadir Öge
Mert Yavuz
Sefa Narin
Burak Süleyman
Burak Özbakır
Özgür Sürekçi
Oğuzhan Türkmen

Yedekler
53- Kılıç Arslan Kopuz
22- Erol Durbakan
20- Eray Doğan
99- Kerem Yıldırım
19- Mehmet Avcı
62- Şenol Yıldırım
9- İshak Kurt

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