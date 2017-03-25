Kocaelispor'da kadro belli oldu

Yeşil-Siyahlı ekibimiz bugün konuk edeceği dişli rakibi Çorum Belediyespor’u yenip liderlik umutlarını sürdürmek, Play-Off hattındaki yerini de iyice sağlamlaştırmak istiyor.Saat 15.00’te başlayacak maça taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor.

KONUĞUMUZ ÇORUM BELEDİYE

3.Lig 1. Grup’ta bir taraftan Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak, öbür taraftan da liderlik şansını sürdürmek isteyen Kocaelispor 32’nci hafta mücadelesinde Çorum Belediyespor’u konuk ediyor. Yeşil-Siyahlı ekip kazanıp, Sancaktepe’nin zorlu Kütahya deplasmanında olası fire vermesiyle liderle puan farkını indirmek istiyor. Taraftarların maça ilgi göstermesi bekleniyor. İlk yarıdaki maçı temsilcimiz Hamza’nın iki ve İshak’ın golleriyle 3-2 kazanmıştı.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte sakat Mesut ile cezalı Sinan bugün forma giyemeyecek. Hamza’nın oynama ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Sarı kart cezasını çeken Ali Keten’in takıma dönmesiyle birlikte 3 maçtır 11’de şans bulan Kemal yedeğe çekilecek. Hamza oynayabilirse Özgür kenara alınacak. Temsilcimizde Mert, Kadir Öge ve Hamza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı İstanbul belgesinden Serdar Akoçoğlu yönetecek.

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

2. K. GEZER

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3.K.ÖGE

6 MERT

8 SEFA

61 B.ÖZBAKIR

17 HAMZA

10 B. SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

Çorum Belediye:

25. SERCAN

3. YAKUP KAYIŞ

14. YELDAR

17. MERTCAN

19. İMAM

34. TAHİR

67. SALİM

77. ALİ KEMAL

98. SELİM

18 HÜSEYİN

22 UFUK