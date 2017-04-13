Kocaelispor'da kadro belli oldu

Şampiyonluk umutlarını yitiren Yeşil-Siyahlı ekibimiz, bugün konuk edeceği can derdindeki Beylerbeyi’ni yenerek Play-Off’u garantilemek istiyor. Maç saat 15.00’te.

BEYLERBEYİ CAN DERDİNDE

Spor Toto 3.Lig 1.Grup’ta pazar günkü referandum nedeniyle 36.hafta maçları bugün oynanıyor. Şampiyonluk şansını yitiren Kocaelispor’da son üç maç için hedef önce Play-Off’u garantilemek, sonra en iyi derece olan ikinciliği elde etmek. Yeşil-Siyahlı ekibimiz günü evinde düşme hattındaki Beylerbeyi ile oynayacağı maçla geçirecek. İzmitli teknik adam Orhan Şerit’in çalıştırdığı, Güvenç Kurtar’ın da danışmanlık yaptığı İstanbul ekibi son haftalarda dikkat çeken performans ortaya koyuyor. Mücadeleye taraftarın ilgisi bekleniyor.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Play-Off’un altıyla arasında 7 puanlık fark olan Kocaelispor bugün can derdindeki rakibi yenerse ilk 5’i garantileyecek. Yeşil-Siyahlı ekipte sakat olan Mesut ile Hamza yok, Kemal de kırmızı kart cezalısı. Sarı kart cezasını Sancaktepe maçında geçen Kadir Gezer takıma dönüyor. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın geçen maçtan farklı olarak Burak Süleyman’ın yerinde Şenol’a görev vermesi, tek forvet olarak Oğuzhan’ı sahaya sürmesi, arkasında ise Sinan’ı görevlendirmesi bekleniyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak maçı Aydın bölgesinden 1.Lig hakemi Bahattin Şimşek yönetecek.

KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

Can Emre

Kadir Gezer

Murat,Ali

Kadir Öge

Mert

Sefa

B.Özbakır

Sinan

Şenol

Oğuzhan