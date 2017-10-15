Kocaelispor'da kadro belli oldu
Kocaelispor, bu akşam son iki maçı kazanan istim üzerindeki Osmaniyespor’u konuk edecek. İşte Kocaelispor'un ilk 11'i...
Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan, gözünü üst sıralara çeviren Kocaelispor, 87'nci hafta mücadelesinde bugün Osmaniyespor’u ağırlayacak. Moralli ve formda olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz son haftalarda çıkışa geçen, 2’de 2 yapan aynı puandaki rakibini evine eli boş göndermeye çalışacak.
SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK
Kocaelispor ilk 3 iç saha maçında 4 puan alırken, ligin yeni takımlarından biri olan Osmaniye, deplasmandaki ilk maçta Aydın ile 1-1 berabere kalmış, ikinci sınavında Arsin’e 1-0 kaybederken, son mücadelede ise Tarsus İ.Y’na 1-0 üstünlük sağlamıştı. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı Trabzon bölgesinden Sinan Özcan yönetecek. Maçı uydu, D Smart ve kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen ekrana getirecek.
Kocaelispor:
35 YUSUF
2. FATİH
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3. KADİR ÖGE
6 MERT
8 SEFA
7 GÖKDENİZ
41 HAMZA
10 B. SÜMEYMAN
9 İSHAK
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