Kocaelispor'da kadro belli oldu

Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan, gözünü üst sıralara çeviren Kocaelispor, 87'nci hafta mücadelesinde bugün Osmaniyespor’u ağırlayacak. Moralli ve formda olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz son haftalarda çıkışa geçen, 2’de 2 yapan aynı puandaki rakibini evine eli boş göndermeye çalışacak.

SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK

Kocaelispor ilk 3 iç saha maçında 4 puan alırken, ligin yeni takımlarından biri olan Osmaniye, deplasmandaki ilk maçta Aydın ile 1-1 berabere kalmış, ikinci sınavında Arsin’e 1-0 kaybederken, son mücadelede ise Tarsus İ.Y’na 1-0 üstünlük sağlamıştı. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı Trabzon bölgesinden Sinan Özcan yönetecek. Maçı uydu, D Smart ve kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen ekrana getirecek.

Kocaelispor:

35 YUSUF

2. FATİH

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3. KADİR ÖGE

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ

41 HAMZA

10 B. SÜMEYMAN

9 İSHAK

