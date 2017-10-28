Kocaelispor'da kadro belli oldu
Türk ulusunun en büyük bayram günü, Kocaelispor zorlu deplasman maçında Çorum Belediyespor’a konuk oluyor. İşte Kocaelispor'un 11'i...
Yeşil-Siyahlı ekibimiz beraberlik serisini, dişli rakibine ilk acıyı tattırarak bozmak istiyor. Maç saati 14.30.
LİGİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI
Son haftalarda beraberliklere abone olan, kaybettiği puanlarla üstlere yaklaşma fırsatını kullanamayan Kocaelispor 10’ncu hafta mücadelesinde bugün grubun tek yenilgisiz takımı Çorum Belediyespor’a konuk olacak. Zorlu deplasman maçında galibiyet hasretine son vermek isteyen Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus İ.Y maçında sakatlanan kaleci Can Emre yok.
SAAT 14.30’DA BAŞLAYACAK
Çorum Belediyespor içerdeki 4 maçın sadece birini kazanıp, üçünde berabere kaldı. Yeşil-Siyahlı takımı kritik maçta 300 dolayında taraftarı yalnız bırakmayacak. Ev sahibi takım taraftarının da maça büyük ilgisi bekleniyor. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak maçı Adana bölgesinden Metehan Alpat yönetecek. Maçın naklen yayını yok.
Kocaelispor:
Yusuf Şenlik
Fatih Adıgüzel
Kadir Öğe
Murat Soner Başak
Mert Yavuz
Sefa Narin
İshak Kurt
Burak Süleyman
Burak Özbakır
Hamza Mutlu
Ali Keten
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