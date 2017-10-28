Kocaelispor'da kadro belli oldu

Yeşil-Siyahlı ekibimiz beraberlik serisini, dişli rakibine ilk acıyı tattırarak bozmak istiyor. Maç saati 14.30.

LİGİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI

Son haftalarda beraberliklere abone olan, kaybettiği puanlarla üstlere yaklaşma fırsatını kullanamayan Kocaelispor 10’ncu hafta mücadelesinde bugün grubun tek yenilgisiz takımı Çorum Belediyespor’a konuk olacak. Zorlu deplasman maçında galibiyet hasretine son vermek isteyen Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus İ.Y maçında sakatlanan kaleci Can Emre yok.

SAAT 14.30’DA BAŞLAYACAK

Çorum Belediyespor içerdeki 4 maçın sadece birini kazanıp, üçünde berabere kaldı. Yeşil-Siyahlı takımı kritik maçta 300 dolayında taraftarı yalnız bırakmayacak. Ev sahibi takım taraftarının da maça büyük ilgisi bekleniyor. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak maçı Adana bölgesinden Metehan Alpat yönetecek. Maçın naklen yayını yok.

Kocaelispor:

Yusuf Şenlik

Fatih Adıgüzel

Kadir Öğe

Murat Soner Başak

Mert Yavuz

Sefa Narin

İshak Kurt

Burak Süleyman

Burak Özbakır

Hamza Mutlu

Ali Keten