Kocaelispor'da kadro belli oldu
Kocaelispor kötü gidişe, 6 maçlık galibiyet özlemine bugün konuk olacağı Cizrespor karşısında son vermeye çalışacak.İşte Kocaelispor'un ilk 11'i...
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Altı maçtır galibiyete hasret olan Kocaelispor, 13’üncü hafta mücadelesinde özellikle sahasında iyi sonuçlar alan Cizrespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu ve en uzak deplasmanda artık kötü gidişata son vermek, çıkışı başlatmak istiyor.
SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK
Cizre İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek.
KOCAELİSPOR:
YUSUF ŞENLİK
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
MURAT SONER BAŞAK
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
SEFA NARİN
BURAK SÜLEYMAN
ÖZGÜR SÜREKÇİ
HAMZA MUTLU
ALİ KETEN
KEREM YILDIRIM
YEDEKLER:
Can Emre, Kemal Can, Mert, İshak, Burak Ö., Mehmet, Onur
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Etiketler : Kocaelispor, Cizrespor
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