Kocaelispor'da kadro belli oldu

Altı maçtır galibiyete hasret olan Kocaelispor, 13’üncü hafta mücadelesinde özellikle sahasında iyi sonuçlar alan Cizrespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu ve en uzak deplasmanda artık kötü gidişata son vermek, çıkışı başlatmak istiyor.

SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK

Cizre İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

KOCAELİSPOR:

YUSUF ŞENLİK

FATİH ADIGÜZEL

KADİR ÖGE

MURAT SONER BAŞAK

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

SEFA NARİN

BURAK SÜLEYMAN

ÖZGÜR SÜREKÇİ

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

KEREM YILDIRIM

YEDEKLER:

Can Emre, Kemal Can, Mert, İshak, Burak Ö., Mehmet, Onur