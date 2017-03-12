Kocaelispor’da Kartal mesaisi sürüyor

Çarşamba günü Kartalspor’u ağırlayacak Yeşil-Siyahlılar bir günlük iznin ardından bugün hazırlıklarına devam edecek. Düz koşulara başlayan Mesut’un durumu maç günü belli olacak.

MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Kütahya deplasmanında sakatlanan, Karacabey ve Bayburt sınavlarında takımdaki yerini alamayan Mesut Özdemir, cumartesi günü düz koşulara başladı. Bugün özel program dahilinde çalıştı. Yarın ve Salı günü antrenmanlarda son durumuna bakılacak futbolcunun Kartalspor karşısında oynayıp oynamayacağına maç günü karar verilecek. Yıldız futbolcunun oynama ihtimali zayıf. Hatta Altay maçına bile yetişmeme durumu söz konusu.

HAMZA OYNUYOR, ŞENOL YOK

Sakatlıkları süren diğer isimler Hamza ve Şenol özel program dahilinde çalışıyorlar. Hamza’nın durumunun iyi olduğu, Çarşamba günkü maça yetişeceği ancak Şenol’un en az 2-3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Bugünü izinli geçiren Yeşil-Siyahlılar yarın Vinsan Tesisleri’nde saat 11.00’de Kartal maçı mesaisine devam edecek. Salı günkü antrenmanın ardından takım muhtemelen İmperial Park Otel’de kampa girecek.