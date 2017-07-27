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Kocaelispor’da kongre bugün

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Kocaelispor’da kongre bugün
Kocaelispor Kulübü Derneği’nin olağanüstü genel kurulu bugün yapılacak. İkinci oturum olduğu için çoğunluk aranmayacak.

Dolphin AVM Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleşecek genel kurulun saati 18.00 olarak belirlendi. Kongrede aidatlarını düzenli yatıran 420 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ 
 Kongrenin tek gündemi seçim. Yeni başkan ve yönetim kurulunun yanı sıra, denetim, disiplin ve sicil kurul üyeleri seçilecek. Tek aday; mevcut Başkan Bahri Yavuz. Yavuz yönetim kurulundaki isimleri de daha önce açıklamıştı. Mevcut yönetim kurulundan Teoman Gencal, Cumhur Alkan, İlker Ertuğ ve Bahadır Taşer yeni dönemde yok. Bu isimlerin yerine Yücel Gül, Volkan Özön, Mesut Sezgin ve Cüneyt Bakıroğlu yönetimde yer alacak. Görevlerine devam edecek yöneticiler şunlar: Sait Ertuğ, Sinan Güneri, Cumhur Cevdet Kesemenli,  Hakan Coştu, Ayhan Öter, Ceyhun Hoşdil, Tunç Tuncaboylu, Sedat Köse, Çağrı Alpaslan,  Efe Nalçacı,  Barış Cem Yavuz ve İsmail Kolaylı.

YÖNETİMİN YENİLERİ
Yücel Gül- Gültaş Hafriyatın sahibi, eski yöneticilerden, Ömer Gül’ün kardeşi. 
Volkan Özön- İzmitli işadamı, Özen Alüminyumun sahibi
Mesut Sezgin- Kartepe Suadiyeli emlakçı, Empro Gayrimenkulün sahibi
Cüneyt Bakıroğlu- Eski futbol hakemi, GKD eski başkanı, Bakıroğlu Elektrik’in sahibi

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