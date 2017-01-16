Kocaelispor’da moraller süper 

İkinci yarıya zirve yarışı için kritik, camia için anlamlı Tekirdağspor galibiyetiyle başlayan Yeşil-Siyahlı ekipte moraller adeta tavan yaptı.

Başkan Yavuz soğuk hava ve berbat zeminde büyük iş yaptıklarını, teknik patron Yıldız ise çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

YAVUZ: “BU HAVA VE SAHADA ÇOK BÜYÜK İŞ OLDU”

Başarılı geçen ilk yarının ardından Kocaelispor ikinci yarıda da iyi bir başlangıç yaptı. Zirve yarışı için önemli, camia için anlamı büyük maçta Tekirdağspor’u 2-1’lik skorla aşan Yeşil-Siyahlı takım peşinden gelen yaklaşık 500 taraftara büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Maçı yöneticileriyle birlikte taraftarın içinde izleyen Başkan Bahri Yavuz, “Çok büyük bir iş oldu. Bu havada, özellikle berbat sahada. Hem önemli, hem anlamlıydı bu galibiyet. Teknik ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Olası kötü bir sonuçta o stattan çıkmak çok ama çok ağır olurdu. Çok şükür Allah yüzümüze güldü. İnşallah böyle devam eder” dedi.

YILDIZ: “BERBAT ZEMİNE RAĞMEN İLK YARI MÜTHİŞTİK”

Teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız ise maçla ilgili değerlendirmeyi yaptı: "Bu sezon ilk kez bu kadar ağır bir sahada oynadık. Sahanın yarısı balçıktı. Buna rağmen ilk yarıda müthiş oynadık, top çevirdik, pozisyon bulduk. Oynadıkça saha zemini doğal olarak daha kötüleşti ve ikinci yarıda sadece mücadele edebildik. Zaten fizik olarak iyi durumdaydık. Devre arasını da çok iyi değerlendirdik. Bu maçta fizik farkı ortaya çıktı. Çok kritik bir maçı kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Ayrıca iki yıl önce BAL’daki şampiyonluk yarışından dolayı taraftarımız için maçın anlamı büyüktü. Bir yerde o sezonun rövanşı olarak bakıyorlardı. Taraftarımızı ayrıca sevindirmiş olduk”

