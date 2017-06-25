  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 28 °C

Kocaelispor’da o futbolcu da tamam

»
Kocaelispor’da o futbolcu da tamam
Kocaelispor’da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Yeşil-Siyahlı ekip, üç yıldır takımın formasını giyen, defansın en önemli ismi olan Murat Başak ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

BU HAFTA İMZA ATILACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte, iç transferde ilk anlaşma sağlanan isim Murat Başak oldu. Son iki yıldır hem BAL’da, hem de 3.Lig’de takımın en istikrarlı oyuncusu olan Murat Başak ile önceki gün yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya başka kulüplerden teklif gelmesine rağmen, Kocaelispor’dan ayrılmak istemediği belirtiliyor. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli stoperle, resmi sözleşmenin bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

BAŞKA FİRE OLMASIN

Yeni sezonda da transfer yasağı bulunan Kocaelispor, geçen yılki kadrosunu korumakta zorlanıyor. Askerlik sorunları nedeniyle zorunlu olarak yollar ayrılan Erol, Şenol ve Kadir Gezer’den sonra Oğuzhan Türkmen ile anlaşma sağlanamamıştı. Sinan Pektemek’in de futbolu bırakma isteği, Yeşil-Siyahlı ekipte kadro sıkıntısını gündeme getirmişti. Yönetim kurulunun iç transferde başka fire vermeden, kalan oyuncularla anlaşma zemini arıyor.

Bu haber toplam 1252 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenderespor Yıldız ile anlaşıyor25 Haziran 2017 Pazar 13:44
  • Spor camiası bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 13:43
  • Kulüpler çok mutlu oldu25 Haziran 2017 Pazar 13:41
  • Altyapıda teknik kadro genişleyecek24 Haziran 2017 Cumartesi 17:26
  • Kocaelispor’da seçmelerin ilk etabı sona erdi24 Haziran 2017 Cumartesi 17:25
  • Altyapı koordinatörü Aydın Günaydın’dan iddialı açıklama: “Ayrılanlar etkilemez”24 Haziran 2017 Cumartesi 17:23
  • Turkuaz’da Süper Kupa Pirelli’nin24 Haziran 2017 Cumartesi 17:21
  • Amatörlerin bayramlaşması yarın24 Haziran 2017 Cumartesi 17:18
  • Yavuz, Yıldız’ı mı işaret etti?24 Haziran 2017 Cumartesi 17:13
  • Alkışlar ASKF’ye24 Haziran 2017 Cumartesi 16:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti