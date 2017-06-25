Kocaelispor’da o futbolcu da tamam

Kocaelispor’da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Yeşil-Siyahlı ekip, üç yıldır takımın formasını giyen, defansın en önemli ismi olan Murat Başak ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

BU HAFTA İMZA ATILACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte, iç transferde ilk anlaşma sağlanan isim Murat Başak oldu. Son iki yıldır hem BAL’da, hem de 3.Lig’de takımın en istikrarlı oyuncusu olan Murat Başak ile önceki gün yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuya başka kulüplerden teklif gelmesine rağmen, Kocaelispor’dan ayrılmak istemediği belirtiliyor. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli stoperle, resmi sözleşmenin bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

BAŞKA FİRE OLMASIN

Yeni sezonda da transfer yasağı bulunan Kocaelispor, geçen yılki kadrosunu korumakta zorlanıyor. Askerlik sorunları nedeniyle zorunlu olarak yollar ayrılan Erol, Şenol ve Kadir Gezer’den sonra Oğuzhan Türkmen ile anlaşma sağlanamamıştı. Sinan Pektemek’in de futbolu bırakma isteği, Yeşil-Siyahlı ekipte kadro sıkıntısını gündeme getirmişti. Yönetim kurulunun iç transferde başka fire vermeden, kalan oyuncularla anlaşma zemini arıyor.