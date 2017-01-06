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Kocaelispor’da o isim kadro dışı

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Kocaelispor’da o isim kadro dışı
Kocaelispor’da beklenmedik olay kampın son gününde yaşandı.

Antalya’da kampta bulunan Kocaelispor’un son oynanan hazırlık maçında yaptığı hareketlerle teknik heyet ve yönetimin dikkatini çeken tecrübeli futbolcu Sinan Pektemek kadro dışı kaldı. Antalya’da son Afyonspor maçını izlemeye giden başkan Bahri Yavuz’un da kararı ile yönetim kurulu bir açıklama yaptı işte açıklama;

Profesyonel Futbolcumuz Sinan Pektemek, kamptaki ve son hazırlık maçındaki kendine ve camiamıza uygun olmayan davranışları nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından kadro dışı bırakılmıştır. Kocaelispor camiasına saygıyla duyurulur.

KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU

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