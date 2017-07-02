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Kocaelispor’da önemli hafta

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Kocaelispor’da önemli hafta
Kocaelispor’da yeni sezona dair merak edilen önemli sorular bu hafta içinde yanıtını bulacak. Yarın ve salı günü iç transferdeki son durumla ilgili bilgilendirme yapılacak. 

Başkan Yavuz çarşamba veya perşembe günü basın toplantısında teknik direktörü açıklayacak, hemen sonrasında da takım çalışmalara başlayacak.

BAŞKAN TOPLANTI YAPACAK

Kocaelispor’da yeni teknik direktörün kim olacağı ve iç transferde henüz anlaşmaya varılamayan futbolcuların durumu bu hafta netleşecek. Yarın ve salı günü iç transferle ilgili bilgilendirmenin yapılması bekleniyor. Başkan Bahri Yavuz muhtemelen Çarşamba veya Perşembe günü geniş çaplı basın toplantısı düzenleyecek. Yavuz, bu toplantıda teknik direktörü açıklayacak. Yavuz merak edilen konulara dair soruları da yanıtlayacak. Toplantının kesin günü ve yeri büyük olasılıkla bugün belli olacak.

START PERŞEMBE VEYA CUMA

Başkan Bahri Yavuz’un basın toplantısının hemen sonrasında da Yeşil-Siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Start tarihi daha önce 6 Temmuz Perşembe olarak açıklanmıştı. Ancak bir günlük bir ertelemenin olabileceği, ilk çalışmanın 7 Temmuz Cuma günü yapılabileceği belirtildi. Bu arada, 3.Lig’de grup kura çekiminin de bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Muhtemel tarihin 4 Temmuz Salı olduğu belirtiliyordu. TFF’nin kesin tarihi bugün veya yarın resmi siteden duyurması bekleniyor.

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