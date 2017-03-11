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Kocaelispor’da orta saha sıkıntısı

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Kocaelispor’da orta saha sıkıntısı
Kartalspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da Sefa’nın sarı kart cezasının ardından Mesut’un da yetişmesinin zor olması teknik heyeti orta sahayla ilgili sıkıntıya soktu.

Ümit Metin Yıldız’ın takımın jokeri Ali Keten’i ön liberoya alıp, stoperde Kemal-Başak ikilisine şans verme ihtimali yüksek.

MESUT’UN OYNAMASI ZOR

Haftayı bay geçen, Sancaktepe’nin kazanmasıyla liderle arasındaki fark 5’e çıkan Kocaelispor, çarşamba günkü Kartalspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları bulunan Mesut, Hamza ve Şenol üçlüsünden Mesut’un Kartal maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Teknik patron Ümit Metin Yıldız sakatlıkla ilgili bilgi verirken, “Mesut’un MR’ında ciddi bir şey gözükmüyor. Ancak kendisini iyi hissetmiyor. Kartal maçına yetişmesi zor gözüküyor” dedi. 

ALİ KETEN ORTA SAHAYA

Yıldız, orta sahada Sefa’nın da sarı kart cezalısı olduğunu hatırlatarak, “Orta sahada sıkıntımız var, ne yapacağımızla ilgili henüz net bir düşüncemiz yok. Maça kadar alternatifleri değerlendireceğiz” dedi. Sezon başından bu yana ilk kez orta sahanın iki bel kemiği Sefa ile Mesut aynı anda takımda yer alamayacak.  Teknik Patron Yıldız’ın takımın jokeri Ali Keten’i Mert’in yanına ön liberoya alıp, stoperde Murat Başak’ın yanında Kemal’e şans verme ihtimali güçlü duruyor.

SANCAKTEPE MAÇINI İZLEDİ

Bu arada teknik patron Ümit Metin Yıldız önceki gün izlediği Sancaktepe-Erzin Belediye maçıyla ilgili olarak, “İlk yarı Erzin tutuktu. İkinci yarı Sancaktepe hafif baskı kursa da, kazanacak bir görüntüsü yoktu. Konuk takım özellikle duran toplarda eksik kaldı. Kornerlerde çok elverişli fırsat bulmalarına rağmen atamadılar. 1-1’den sonra Erzin’e verilmeyen net bir penaltı var. 2-1’den sonra yine kritik bir yerde hakem konuk takımın faulünü es geçti” değerlendirmesinde bulundu.

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