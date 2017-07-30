Kocaelispor’da “Pazar” sevinci

GEÇEN SEZON 19’DA 9, BU SEZON 17’DE 14
İşçi kenti olan ilimizde, taraftarın çoğunun çalışan olmasından dolayı iç saha maçlarının pazar günü olması tribündeki sayıyı ciddi oranda etkiliyor. Kocaelispor geçen sezon Play-Off dahil 19 iç saha maçının sadece 9’unu pazar oynadığı için sıkıntı çekmişti. Bu sezonki maç günlerine bakıldığında çalışan taraftarları mutlu eden bir tablo var. Yeşil-Siyahlı ekibin içerdeki 17 maçının 14’ü pazar günü oynanacak.
İÇERDEKİ SADECE ÜÇ MAÇ PAZAR GÜNÜ DEĞİL
Temsilcimiz sadece üç maçı tatil gününde değil. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 4’ncü haftadaki Şanlıurfa Karaköprü ve 18’nci haftadaki Sultanbeyli iç saha maçlarını cumartesi, 22.haftadaki Aydın maçını ise Çarşamba günü oynayacak. Temsilcimiz ligin genelinde 34 maçın 27’sini pazar, 5’ini cumartesi, 2’sini ise çarşamba günü yapacak. TFF’nin tüm sezonun maç saatleri de kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Kocaelispor’un tarihli maç takvimi
BİRİNCİ YARI
1.Hafta 26 Ağustos
Cumartesi Suntanbeyli-Kocaelispor
2.Hafta 10 Eylül Pazar
Kocaelispor-Uşakspor
3.Hafta 17 Eylül Pazar
Tekirdağ-Kocaelispor
4.Hafta 23 Eylül Cumartesi
Kocaelispor-Karaköprü
5.Hafta 27 Eylül Çarşamba
Aydınspor-Kocaelispor
6.Hafta1 Ekim Pazar
Kocaelispor-Arsinspor
7.Hafta8 Ekim Pazar
Tarsus İ.Y-Kocaelispor
8.Hafta 15 Ekim Pazar
Kocaelispor-Osmaniye
9.Hafta22 Ekim Pazar
Kocaelispor-Payas Belediye
10.Hafta 29 Ekim Pazar
Çorum Belediye-Kocaelispor
11.Hafta 5 Kasım Pazar
Kocaelispor-Elaziz Belediye
12.Hafta 12 Kasım Pazar
Cizrespor-Kocaelispor
13.Hafta 19 Kasım Pazar
Kocaelispor-Düzyurt
14.Hafta 26 Kasım Pazar
Kızılcabölük-Kocaelispor
15.Hafta 3 Aralık Pazar
Kocaelispor-Karacabey
16.Hafta 10 Aralık Pazar
Tepecik-Kocaelispor
17.Hafta 17 Aralık Pazar
Kocaelispor-Adliye
İKİNCİ YARI
18.Hafta 20 Ocak Cumartesi
Kocaelispor-Sultanbeyli
19.Hafta 28 Ocak Pazar
Uşakspor-Kocaelispor
20. Hafta 4 Şubat Pazar
Kocaelispor-Tekirdağspor
21.Hafta 10 Şubat Cumartesi
Karaköprü-Kocaelispor
22.Hafta 14 Şubat Çarşamba
Kocaelispor-Aydın
23.Hafta 18 Şubat Pazar
Arsin-Kocaelispor
24.Hafta 25 Şubat Pazar
Kocaelispor-Tarsus
25.Hafta 4 Mart Pazar
Osmaniye-Kocaelispor
26.Hafta 11 Mart Pazar
Payas Belediye-Kocaelispor
27.Hafta 18 Mart Pazar
Kocaelispor-Çorum Belediye
28.Hafta 25 Mart Pazar
Elaziz Bel-Kocaelispor
29.Hafta 1 Nisan Pazar
Kocaelispor-Cizre
30.Hafta 8 Nisan Pazar
Düzyurt-Kocaelispor
31.Hafta 15 Nisan Pazar
Kocaelispor-Kızılcabölük
32.Hafta 22 Nisan Pazar
Karacabey-Kocaelispor
33.Hafta 29 Nisan Pazar
Kocaelispor-Tepecik
34.Hafta 5 Mayıs Cumartesi
Adliye-Kocaelispor
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