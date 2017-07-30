Kocaelispor’da “Pazar” sevinci

Yeni sezon maçlarının günleri belli oldu. İç sahadaki 17 maçın 14’ünün pazar olması çoğu çalışan olan Yeşil-Siyahlı taraftarları çok sevindirdi.

GEÇEN SEZON 19’DA 9, BU SEZON 17’DE 14

İşçi kenti olan ilimizde, taraftarın çoğunun çalışan olmasından dolayı iç saha maçlarının pazar günü olması tribündeki sayıyı ciddi oranda etkiliyor. Kocaelispor geçen sezon Play-Off dahil 19 iç saha maçının sadece 9’unu pazar oynadığı için sıkıntı çekmişti. Bu sezonki maç günlerine bakıldığında çalışan taraftarları mutlu eden bir tablo var. Yeşil-Siyahlı ekibin içerdeki 17 maçının 14’ü pazar günü oynanacak.

İÇERDEKİ SADECE ÜÇ MAÇ PAZAR GÜNÜ DEĞİL

Temsilcimiz sadece üç maçı tatil gününde değil. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 4’ncü haftadaki Şanlıurfa Karaköprü ve 18’nci haftadaki Sultanbeyli iç saha maçlarını cumartesi, 22.haftadaki Aydın maçını ise Çarşamba günü oynayacak. Temsilcimiz ligin genelinde 34 maçın 27’sini pazar, 5’ini cumartesi, 2’sini ise çarşamba günü yapacak. TFF’nin tüm sezonun maç saatleri de kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Kocaelispor’un tarihli maç takvimi

BİRİNCİ YARI

1.Hafta 26 Ağustos

Cumartesi Suntanbeyli-Kocaelispor

2.Hafta 10 Eylül Pazar

Kocaelispor-Uşakspor

3.Hafta 17 Eylül Pazar

Tekirdağ-Kocaelispor

4.Hafta 23 Eylül Cumartesi

Kocaelispor-Karaköprü

5.Hafta 27 Eylül Çarşamba

Aydınspor-Kocaelispor

6.Hafta1 Ekim Pazar

Kocaelispor-Arsinspor

7.Hafta8 Ekim Pazar

Tarsus İ.Y-Kocaelispor

8.Hafta 15 Ekim Pazar

Kocaelispor-Osmaniye

9.Hafta22 Ekim Pazar

Kocaelispor-Payas Belediye

10.Hafta 29 Ekim Pazar

Çorum Belediye-Kocaelispor

11.Hafta 5 Kasım Pazar

Kocaelispor-Elaziz Belediye

12.Hafta 12 Kasım Pazar

Cizrespor-Kocaelispor

13.Hafta 19 Kasım Pazar

Kocaelispor-Düzyurt

14.Hafta 26 Kasım Pazar

Kızılcabölük-Kocaelispor

15.Hafta 3 Aralık Pazar

Kocaelispor-Karacabey

16.Hafta 10 Aralık Pazar

Tepecik-Kocaelispor

17.Hafta 17 Aralık Pazar

Kocaelispor-Adliye

İKİNCİ YARI

18.Hafta 20 Ocak Cumartesi

Kocaelispor-Sultanbeyli

19.Hafta 28 Ocak Pazar

Uşakspor-Kocaelispor

20. Hafta 4 Şubat Pazar

Kocaelispor-Tekirdağspor

21.Hafta 10 Şubat Cumartesi

Karaköprü-Kocaelispor

22.Hafta 14 Şubat Çarşamba

Kocaelispor-Aydın

23.Hafta 18 Şubat Pazar

Arsin-Kocaelispor

24.Hafta 25 Şubat Pazar

Kocaelispor-Tarsus

25.Hafta 4 Mart Pazar

Osmaniye-Kocaelispor

26.Hafta 11 Mart Pazar

Payas Belediye-Kocaelispor

27.Hafta 18 Mart Pazar

Kocaelispor-Çorum Belediye

28.Hafta 25 Mart Pazar

Elaziz Bel-Kocaelispor

29.Hafta 1 Nisan Pazar

Kocaelispor-Cizre

30.Hafta 8 Nisan Pazar

Düzyurt-Kocaelispor

31.Hafta 15 Nisan Pazar

Kocaelispor-Kızılcabölük

32.Hafta 22 Nisan Pazar

Karacabey-Kocaelispor

33.Hafta 29 Nisan Pazar

Kocaelispor-Tepecik

34.Hafta 5 Mayıs Cumartesi

Adliye-Kocaelispor