Kocaelispor’da prim dopingi

Kocaelispor yönetimi kritik Erzincan deplasmanı öncesi takıma parasal doping yaptı.

İçerdeki galibiyet primlerinden 2’si önceki gün ödendi. Son çalışmayı sabah yapacak takım 17.45 uçağıyla Erzincan’a gidecek. Mesut’un uzun aradan sonra kafilede yer alması bekleniyor. Teknik patron Yıldız’ın sağbekte Kemal’e şans vereceği tahmin ediliyor.

17.45 UÇAĞIYLA GİDİYORLAR

Pazar günü Erzincanspor ile Play-Off mücadelesinde kritik bir maça çıkacak olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz son çalışmasını yarın sabah yapacak. 15.30 gibi Poligon Tesisleri’nden yola çıkacak kafile 17.45 uçağıyla Erzincan’a gidecek. Geceyi Simay Otel’de geçirecek olan Yeşil-Siyahlılar yarın saat 15.30’daki maçın ardından 21.35 uçağıyla geri dönecek. Temsilcimizde sakat olan Hamza, kırmızı kart cezalısı Kadir Gezer dışında eksik bulunmuyor.

GEZER’İN YERİNE KEMAL

Teknik ekip yarınki son idmanın ardından 18’i açıklayacak. Mesut Özdemir uzun bir aradan sonra maç kadrosuna alınması bekleniyor. Maçtaki gidişata göre yıldız futbolcunun son 15-20 dakika oynayabileceği belirtildi. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın savunmanın sağında Kemal’e şans vermesi bekleniyor. Bu arada önceki gün yönetim futbolcuları sevindirdi. Yönetimin kendi içinden sağladığı kaynakla iki galibiyet prim ödemesi yapıldı.