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Kocaelispor’da sabah sadece gençler, Akşamüstü tüm takım çalışacak

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Kocaelispor’da sabah sadece gençler, Akşamüstü tüm takım çalışacak
10 Temmuz Pazartesi günü çalışmalara başlayan Kocaelispor’da ilk gün hariç ilk hafta çift idman programı uygulandı ve genel anlamda kondisyona dayalı antrenmanlar yapıldı.

11 idmanın ardından bugünü izinli geçiren Yeşil-Siyahlı takım bugünden itibaren çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yarın yine çift idman var.  Sabah 17 Ağustos Stadı’ndaki çalışmaya kaleci Mertcan dışında kadrodaki 10 genç futbolcu katılacak. Teknik ekip eksiklerini gidermek için gençleri ekstra idmana tabi tutacak. Akşamüstü idmanı da yine 17 Ağustos Stadı’nda olacak. Bu çalışmada tüm futbolcular hazır bulunacak.

ÇİFT KALE MAÇTA GÖRÜCÜYE ÇIKACAKLAR

Bu hafta boyunca çift idman programının devam edeceği, teknik taktik ağırlıklı çalışmalar yapılacağı belirtildi. Çenedere’deki koşu idmanlarının da bittiği, belki bu hafta içinde bir kere krosa çıkılabileceği öğrenildi. Teknik heyetin gözü özellikle bu sezon A takıma yükselen genç futbolcuların üzerinde. İlk hafta çalışmalarında çok istekli gözüken gençler bu hafta topla teknik taktik idmanlarında yakın takibe alınacak. Gençler cumartesi günü İsmetpaşa Stadı’nda yapılacak çift kale maçta ilk kez kendilerini gösterme imkanı bulacak.

TÜMÜNÜ KAMPA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Teknik ekibin düşüncesi çok yetersiz kalan olmazsa A takıma alınan 7 genç futbolcuyu da Bolu kampına götürmek. Kamp bitimi son durumlarına bakılarak biri veya ikisinin dışarda kalması, altyapıya geri gönderilmesi söz konusu olacak. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, bu sezon gençlerle ilgili çok farklı bir heyecan yaşadığını, enerji dolu olduğunu söyledi. Yıldız, “Sadece antrenmanlarla yetinmeyip gençlerimize teorik dersler vermek, onların ufukların açmak istiyoruz. Gençlerimizin üzerine titreyeceğiz, gelişimlerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız ” dedi.

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