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Kocaelispor’da salonda çalıştı

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Kocaelispor’da salonda çalıştı
Sahalar karla kaplı olduğu için Kocaelispor, Tekirdağspor maçının startını dün Çenedere’deki kros çalışmasıyla verdi.

Bugünkü çalışma ise Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapıldı.  Sinan dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı. Kaleci Yusuf’un bu hafta oynamasının zor olduğu öğrenildi.

SİNAN DIŞINDA TAM KADRO
Kocaelispor Antalya kampı dönüşünde hafta sonunu izinli geçirdikten sonra Tekirdağspor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçıyla ilgili hazırlıklarına önceki gün başladı. Sahalar karla kaplı olduğu için ilk çalışma için Çenedere’ye çıkıldı ve kros yapıldı. Dün sabahki idman ise Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşti. Kadro dışı bırakılan Sinan Pektemek dışında tüm futbolcular salondaki çalışmada hazır bulundu. Antalya kampında dizine darbe olan kaleci Yusuf takımdan ayrı tek başına çalıştı. Sağ diz arka çapraz bağında kısmı yırtık olan ve tedavisine devam edilen genç eldiveniz Tekirdağ maçında forma giymesinin çok olduğu belirtildi.

ÜÇ GRUBA AYRILIP MAÇ YAPTILAR
Isınmanın ardından futbolcular üç grubu ayrıldı ve hentbol kaleleri kullanılarak 10’ar dakika süreli maçlar yapıldı. Can, Kadir Gezer, Kerem, Fatih, Kemal, Ali, Şenol, Burak Özbakır’dan oluşan kırmızılı yelekli takım, Volkan, Erol, Murat Başak, Özgür, Mesut, Kadir Öge, Hamza ve Oğuzhanlı siyah takıma 3-1 üstünlük sağladı. Kırmızı yelekli takımın gollerini Kadir Gezer(2) ve Şenol attı, Siyah yelekli takımın tek sayısı Kadir Öge’den geldi. Daha sonra Kılıç,  Burak Süleyman, Akif, Eray, Sefa, Mehmet, İshak ve Mert’ten oluşan sarı yelekli takım, Siyah yelekli takıma 2-1 üstünlük sağladı. Goller Burak Süleyman, Mert ve Kadir Öge’den geldi.

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BAKLAVA İKRAMI
Finalde sarı ile kırmızı yelekli takımlar karşılaştı. Müthiş heyecana ve çekişmeyi sahne olan maçı Kemal’in golüyle 1-0 kazanan Kırmızı yelekli takım şampiyon oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Turgay Bulut ile Okul Sporları Koordinatörlüğü yetkilileri kısa bir süre idmanı izleyip çalışma bitiminde takıma baklava ikramında bulundular.  Yeşil-Siyahlı ekibin bugünkü çalışmasını yine salonda yapması, yarından itibaren ise normal sahaya geçmesi bekleniyor.

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