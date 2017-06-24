Kocaelispor’da seçmelerin ilk etabı sona erdi

Kocaelispor’da altyapı seçmelerinin bir hafta süren ilk etabı sona erdi.

1999 ile 2004 doğumluları kapsayan seçmelere yaklaşık 200 kişi katıldı. Vinsan Tesisleri’nde alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın ve ekibinin gözetiminde gerçekleştirilen seçmeler 4 günlük bayram tatilinin ardından devam edecek. Önümüzdeki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan seçmelerin ardından beğenilen isimlerin kulüpleriyle temasa geçilecek.

Bu isimlerin Kocaelispor’un altyapı yaş gruplarındaki mevcut takımlarıyla bir süre antrenmanlara çıkması için izin alınacak. Belli bir süre mevcut takımda gözlem altına alınacak isimlerden yeterli görülenler kulüplerin onayının ardından Yeşil-Siyahlı kulübün altyapı kadrosuna dahil edilecek ve Akademi Ligi’nde değerlendirilecek. Aydın Günaydın ilk bir haftalık seçmelerde hemen her mevkiide göze batan isimler yakaladıklarını belirterek, “Dikkatimizi çekenlerin çoğu köylerden gelenler” dedi.