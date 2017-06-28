Kocaelispor’da start tarihi belli oldu

Kocaelispor’da Futbol Şube yeni sezonun hazırlıklarının 6 Ağustos Perşembe günü başlayacağını açıkladı. Sezon başı hazırlık kampı için yine Bolu düşünülüyor.

7 HAFTALIK ÇALIŞMA DÖNEMİ

Geride bıraktığımız sezon 2.Lig’in kapısından dönen Kocaelispor, 2017-18 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Lig 26-27 Ağustos haftasında start alacak. Böylece takımın önünde 7 haftalık bir çalışma süreci olacak. Geçen sezon Yeşil-Siyahlı ekip 3 Eylül’de başlayacak sezonla ilgili startı 12 Temmuz tarihinde vermişti. Yeşil-Siyahlılar ilk etap çalışmalarını Vinsan Tesisleri’nde yapacak.

KAMP BÜYÜK OLASILIKLA BOLU’DA

Sezon başı kampı için Bolu ve Afyon’daki otellerden kulübe teklifler geldi. Futbol Şube teklifleri inceleyip talebini yönetime bildirecek. Yeşil-Siyahlılar üç sezondur lig öncesindeki kamp çalışmalarını Bolu’da yapıyordu. Bu sezonki tercihin de yine aynı il olması bekleniyor. Çalışma koşulları daha iyi olarak gözüken Termal Otel’in öncelikli tercih olacağı belirtiliyor. Kamp yeri ve tarihleri kısa bir süre içerisinde netleşecek.