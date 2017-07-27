Kocaelispor'da yeniden 'Yavuz' dönemi

Kocaelispor Kulübü Derneği’nin olağanüstü genel kurulu bugün yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Bahri Yavuz, oy birliği 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Dolphin AVM Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleşen genel kurul saat 18.10'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Tek gündemi seçim olan kongreye ASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor kurucusu Nasut Kayalı, eski başkan Turan Sarı, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, eski başkan Muhammer Çelik, TSYD Kocaeli Temsilcisi Metin Karan katıldı. Kongrenin divan kurulunu Özel Altan, Yusuf Erenkaya, Bekir Halefler yaptı.

Yusuf Erenkaya, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman,CHP Kocaeli Milletvekiki Fatma Hürriyet Kaplan ve MHP Kocaeli Milletvekişi Saffet Sancaklı'nın mesajlarını okudu.

YAVUZ YENİDEN BAŞKAN

Kongrede 420 üyeden 417'si oy kullandı. 3 kişi aidatlarını 31 Haziran'dan sonra ödediği için üyelikten çıkarıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun yanı sıra, denetim, disiplin ve sicil kurul üyeleri seçildi. Tek aday; mevcut Başkan Bahri Yavuz oy birliğiyle tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

"Bir 1966 ruhumuz var bir de armamız"

Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz konuşmasında şunları kaydetti:

“3 sene dolu dolu geçti. Bizim hiç yalnız bırakmayan taraftarımızla bu 3 seneyi şehirle birlikte çok özel geçirdik. Çok büyük stres sıkıntı çektik. Biz 3 sene boyunca yokluğu paylaştık armamızdan başka bir şey yok. Bir 1966 ruhumuz var bir de armamız var. Kendi markamıza şehirle birlikte sahip çıktık. Biz taraftarlar olarak günü kurtardık bitti mi bitmedi. Başladığımız güne bakınca imkânsızlıklara kaybolan güven bakınca çok yol aldık şehirle birlikte ne yönetim kurulu ne kendi arkadaşlarım bütün şehirle birlikte yaptık. Bu üç yılı bu camia unutmamalı. Bu üç yılı ben her kürsüye geldiğimde anlatacağım.

"Müze yapılmasını istiyoruz"

Kulüp binası içinde ufak bir müzemiz olsun istiyoruz. Müzenin içinde kazanılan kupalar malzemelerimiz efsane futbolcularımız çok kıymetli fotoğraflar olsun istiyoruz. Bir de müzenin içinde asla yapmamamız gerekenlerin de olması gerekiyor. Bu camia nasıl alt yapısında oynatacak 5 futbolcu bulamadı.

"FATİH TERİM'İ KONUŞTUĞUMUZ KADAR KENDİMİZİ KONUŞMADIK"

Geleceğimizi kurabilmemiz için o günleri unutmamamız gerekiyor. Fatih Terimi konuştuğumuz kadar kendimizi konuşmadık.

Ben 3 yıl boyunca Kocaelispor başkanlığı yaptım, gururla yaptım. Burada olan herkesten ve ruhu burada olan bütün taraftarlardan destek istiyoruz.

"YENİ SERÜVENİMİZ BAŞLIYOR"

Zamana ve sabra ihtiyacımız var. Yönetmek zorunda olduğumuz bir bütçemiz var. İlk sene çok sıkıntılı bir dilimde başladık. Sevgili Kocaelisporlular biz amatör takımlardan futbolcu alamadık. Biz bu sabrı emeği harcayacağız. Bugünden sonra yeni yönetimle birlikte yeni serüvenimiz başlıyor. Pazartesi günü ilk toplantımız var. 3 yıl için ayrı ayrı yapılacaklar listesi paylaşacağız.

Seneye akademi liglerinden ilk 5 takımından biri olalım istiyoruz. Meşakkatli bir yol, zoru seçiyoruz. Biz bu kulüp için emek bedel zaman ciddi bir bedel ödüyoruz.

"HALKIN TAKIMI KOCAELİSPOR"

Şehrin huzurunda Kılıç Arslan Topuz için parantez açmak istiyoruz. Kulübe sadece futbolcu değil bize gösterdiği mücadele için şehir ve kulüp adına teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a ayrıca teşekkür ediyorum. Kocaelispor’un her şeyiyle yakından ilgileniyorlar.

Kulübün en zor zamanında mütevazı olmadan herkese çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi destek oldukları için. Bu kulübün içine siyaset sokmayacağız son ana kadar sözümün arkasındayım. Biz bu kulübe siyaset sokmayacağız. Biz halkın takımı Kocaelispor mottosundan vazgeçmeyeceğiz.

"3 AYLIK BAŞARI 1 TANE KUPA İÇİN OLMAZ YOLA İTMEYİN"

Bizim derdimiz Kocaelispor bu şehrin milli takımıdır düşüncesine getirene kadar lütfen bizi 3 aylık başarı bir tane kupa için olmaz yola itmeyin."

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Yavuz yönetim kurulundaki isimler: Mevcut yönetim kurulundan Teoman Gencal, Cumhur Alkan, İlker Ertuğ ve Bahadır Taşer yeni dönemde yok. Bu isimlerin yerine Yücel Gül, Volkan Özön, Mesut Sezgin ve Cüneyt Bakıroğlu yönetimde yer alacak. Görevlerine devam edecek yöneticiler şunlar: Sait Ertuğ, Sinan Güneri, Cumhur Cevdet Kesemenli, Hakan Coştu, Ayhan Öter, Ceyhun Hoşdil, Tunç Tuncaboylu, Sedat Köse, Çağrı Alpaslan, Efe Nalçacı, Barış Cem Yavuz ve İsmail Kolaylı.

YÖNETİMİN YENİLERİ

Yücel Gül- Gültaş Hafriyatın sahibi, eski yöneticilerden, Ömer Gül’ün kardeşi.

Volkan Özön- İzmitli işadamı, Özen Alüminyumun sahibi

Mesut Sezgin- Kartepe Suadiyeli emlakçı, Empro Gayrimenkulün sahibi

Cüneyt Bakıroğlu- Eski futbol hakemi, GKD eski başkanı, Bakıroğlu Elektrik’in sahibi

İşte aday listesi: