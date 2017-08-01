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Kocaelispor'da yönetim görev dağılımını yaptı

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Kocaelispor'da yönetim görev dağılımını yaptı
Kocaelispor’un yeni yönetimi önceki akşam gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev bölümünü gerçekleştirdi.

Bahri Yavuz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Sait Ertuğ 1’inci, Ayhan Öter ise 2’nci Başkanvekili oldu. Çağrı Alparslan’ın yeniden genel sekreterliğe getirildiği ekipte Ceyhun Hoşdil’in futbol şube sorumluluğu görevi de değişmedi.

Yeni yönetim görev dağılımı:

Başkan: Bahri Yavuz

1.Başkanvekili: Sait Ertuğ

2.Başkanvekili: Ayhan Öter

Sağlık işlerinden sorumlu Başkan yardımcısı. Cumhur Cevdet Kesemenli

Proje ve Yatırımlardan sorumlu Başkan yardımcısı: Mesut Volkan Sezgin

Proje ve Yatırımlardan sorumlu Başkan yardımcısı: Yücel Gül

Genel Sekreter: Çağrı Alparslan

Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil

Mali Asbaşkan: Sinan Güneri

İdari Asbaşkan: Sedat Köse

Yönetim Kurul üyesi: Hakan Coştu

Stadyum, tesisler ve organizasyon sorumlusu: Cüneyt Bakıroğlu

Stadyum, tesisler ve organizasyon sorumlusu: Volkan Özön

Halkla İlişkiler Sorumlusu: Efe Nalçacı

Hukuk İşleri Sorumlusu: Barış Cem Yavuz

Futbol altyapı sorumlusu: İsmail Kolaylı

Futbol altyapı sorumlusu: Tunç tuncaboylu

 

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