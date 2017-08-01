Kocaelispor'da yönetim görev dağılımını yaptı

Bahri Yavuz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Sait Ertuğ 1’inci, Ayhan Öter ise 2’nci Başkanvekili oldu. Çağrı Alparslan’ın yeniden genel sekreterliğe getirildiği ekipte Ceyhun Hoşdil’in futbol şube sorumluluğu görevi de değişmedi.
Yeni yönetim görev dağılımı:
Başkan: Bahri Yavuz
1.Başkanvekili: Sait Ertuğ
2.Başkanvekili: Ayhan Öter
Sağlık işlerinden sorumlu Başkan yardımcısı. Cumhur Cevdet Kesemenli
Proje ve Yatırımlardan sorumlu Başkan yardımcısı: Mesut Volkan Sezgin
Proje ve Yatırımlardan sorumlu Başkan yardımcısı: Yücel Gül
Genel Sekreter: Çağrı Alparslan
Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil
Mali Asbaşkan: Sinan Güneri
İdari Asbaşkan: Sedat Köse
Yönetim Kurul üyesi: Hakan Coştu
Stadyum, tesisler ve organizasyon sorumlusu: Cüneyt Bakıroğlu
Stadyum, tesisler ve organizasyon sorumlusu: Volkan Özön
Halkla İlişkiler Sorumlusu: Efe Nalçacı
Hukuk İşleri Sorumlusu: Barış Cem Yavuz
Futbol altyapı sorumlusu: İsmail Kolaylı
Futbol altyapı sorumlusu: Tunç tuncaboylu
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