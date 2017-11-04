Kocaelispor'dan anlamlı hareket

Bugün 13.30'da İsmetpaşa Stadyum'unda başlayan Kocaelispor Elaziz Belediyespor karşılaşmasından önce Lösemili Çocuklar haftasına dikkat çekip, "Birlikte kanserden daha güçlüyüz" pankartı açtı. Ayrıca Kocaelisporlu tüm futbolcular ve Başkan Bahri Yavuz farkındalığı artırmak için lösemili çocukların taktığı gibi maske taktı. Kocaelispor'un bu davranışı statta büyük alkış aldı.

Bilindiği gibi Kocaelispor maç biletlerinde de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bu haftaki biletlerin üzerinde, "Birlikte kanserden daha güçlüyüz" sözüne yer verdi. Yönetim, “Tüm Lösemili Çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine güç-kuvvet ve kansersiz bir dünya dileriz” temennisinde bulunmuştu.