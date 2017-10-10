Kocaelispor'dan anlamlı maç bileti

Pazar günü İsmetpaşa Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Kocaelispor -Osmaniye FK maçı için hazırlıklar sürüyor.

15 TL'den satışa sunulacak maç biletlerinin tasarımında Avrupa şampiyonu olan TFF Ampute Milli Takımı'na yer verildi. Biletlerin üzerinde "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" 15-20 Ekim Büyük Nutuk sözü bulunuyor.