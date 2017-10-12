Kocaelispor’dan Harb-İşspor’a kutlama
Kocaelispor Yönetim Kurulu, önceki gün Kırşehir’de oynanan Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Harb-İşspor Kulübü’ne kutlama mesaj gönderdi.
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Yönetim kurulunun açıklaması şöyle;
“ Nevşehir’de oynanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Şanlıurfa Gençlik Spor’u 4-0 mağlup ederek Yarı Finale yükselen Kocaeli Harb-İş Spor’u tebrik eder, 28 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Antalya Zeytinköy 3 Nolu Sahada oynayacakları 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor müsabakasında başarılar dileriz”
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Etiketler : Kocaelispor, Harb-İşspor
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