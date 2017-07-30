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Kocaelispor’dan ilk prova bugün

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Kocaelispor’dan ilk prova bugün
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Kocaelispor, ilk hazırlık maçını bugün yapıyor.

2’nci Lig takımlarından Menemenspor ile Kocaelispor arasındaki hazırlık maçı Gerede Dorukkaya Otel sahasında bugün saat 17.00’de başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN LÜKS OTOBÜS

Öte yandan, Kocaelispor Kulübü’nün olağanüstü kongresi, önceki akşam yapıldı, yönetimde 4 isim yenilendi. Kongrede konuşan Başkan Yavuz, Büyükşehir Belediyesi’nin son model, süper lüks bir otobüs alıp Kocaelispor’a hediye ettiğini açıkladı, Büyükşehir’e teşekkür etti. Kulübün yeni otobüsü üzerinde giydirme yapılıyor.

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