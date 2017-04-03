Kocaelispor’dan Kozan maçı duyurusu

Kocaelispor yönetimi çarşamba günkü Kozan Belediyespor maçıyla ilgili duyuru yayınladı. Saat 15.00’te başlayacak maçı için kapıların 14.00’te açılacağı, biletlerin sadece maç günü gişelerden satılacağı bilgisi verildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL

Maraton Tribünü Bilet: 15 TL

Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL

Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL

VIP Protokol Tribün Bilet: 100 TL

olarak açıklandı. Maçla ilgili taraftarlara çirkin ve kökü tezahüratla ilgili şu uyarı yapıldı: “Taraftarlarımızın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon içinde ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakalarda daha önce 4 kez gerçekleştirilmesinden dolayı, bundan sonra gerçekleşecek olan ilk çirkin ve kötü tezahürat eyleminde Kulübümüze 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500 TL PARA CEZASI verileceğini hatırlatarak taraftarlarımızın yapacakları tezahüratlarda dikkatli olmalarını rica ederiz”

Maç biletlerinin üzerinde, “MAÇA MAÇA MAÇA” temasıyla Yahya Yusuf Özakyol’un yaptığı Kocaelispor otobüs maketi kullanıldı. Yaptığı çalışma için Özakyol’a teşekkür edildi ve çocukların kalbindeki Kocaelispor sevgisinin her geçen gün katlanarak artması temenni edildi.