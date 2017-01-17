Kocaelisporlu futbolcuya ceza!

Kocaelispor yönetim kurulu Antalya kampındaki camiaya uygun olmayan davranışlarından ötürü Sinan Pektemek’i kadro dışı bırakmıştı.

Yönetim Sinan’a ayrıca para cezası da kesti. Tecrübeli futbolcuya 12 bin 500 TL para cezası verilirken, bunun dışında daha önce ertelenen 2500 TL’lik cezanın da uygulanması kararlaştırıldı.

Yönetimin açıklaması şöyle:

“Yönetim Kurulumuz 11.01.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, kamptaki ve son hazırlık maçındaki kendine ve camiamıza uygun olmayan davranışlar sergilemesi nedeniyle Profesyonel Futbolcumuz Sinan Pektemek'e kadro dışı bırakılmasının yanı sıra 12.500 TL para cezası vermiş olup, daha önce ertelenen 2.500 TL para cezasının da uygulanmasına karar vermiştir”

