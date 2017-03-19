Kocaelisporlu Serhat son yolculuğuna uğurlandı

Altay-Kocaelispor maçına gitmek için İzmit’te toplanan taraftarlar arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Serhat Boz son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaelispor taraftarlarının deplasman yolculuğuna çıkacağı esnada çıkan kavgada boğazından aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Serhat Boz(28), defnedildi. İzmir’de oynanacak Altay maçına gitmek için toplan taraftarlar arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Boz’un cenazesine ailesi ve çok sayıda Kocaelisporlu taraftar katıldı. İzmit Kuruçeşme Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Serhat Boz’un cenazesi Hatipköy mezarlığına defnedildi.

Kerim YAVUZ