Kocaelispor’suz cuma mesaisi; gözler Gölcük-Tekirdağ maçında

Üniversite geçiş sınavları nedeniyle bu hafta maçlar pazar yerine cuma oynanıyor. Kocaelispor’un bay olduğu haftada gözümüz, kulağımız diğer 4 temsilcimizin maçlarında olacak. Elbette daha dikkatle takip edeceğimiz, odaklanacağım maç Gölcük’te. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz Tekirdağspor ile karşılaşıyor çünkü. Geçen haftayı dinlenerek geçiren temsilcimizin 17 haftadır devam eden müthiş bir performansı var. Emin adımlarla ilerliyorlar. Bugünkü rakipleri Tekirdağspor’un son haftalarda belirgin bir düşüşü var. Zaten bu yüzden teknik adam değişimine gittiler. Yaralı, moralsiz bir şekilde Gölcük’e gelecekler, muhtemelen beraberlik için oynayacaklar.

KOCAELİSPOR TARAFTARI ORADA OLACAK

Bu grupta zayıf takım, kolay maç yok. Gölcükspor işi sıkı tutmak zorunda. Zira hesapta olmayan puan kaybı, hedef için ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Bugün çok sayıda Kocaelispor taraftarının da tribünde olacağını sanıyorum. 2 yıl önce BAL’daki finalde yaşananlardan ötürü Kocaelispor taraftarının Tekirdağspor’a bir alerjisi var! Yeşil-Siyahlı taraftarlar Trakya ekibinin yenilgisine, üzüntüsüne, evine avucunu yalamış olarak dönüşüne yerinde şahitlik yapmak isteyeceklerdir. Sadece Kocaelispor taraftarı değil, spor basını da neredeyse tam kadro orada olacaktır. Kısaca tribünlerde coşkulu bir kalabalık, sahada fırtına gibi bir Gölcükspor bekliyoruz.

BİRLİKSPOR ERZURUM’DA VARIM DEDİ

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor geçen hafta Erzurum’da büyük iş başarmış, kendisinden 3 kat maliyetli, arkasında 17 bin taraftar desteği olan güçlü rakibini yenmişti. Bu galibiyet zirve yarışında bende varım anlamı taşıyordu. Gerçi liderle puan farkı değişmedi ancak en azından Play-Off hattındaki yerinde biraz olsun rahatladı. Başkan Erhan Yılmaz takımına inanıyor, şampiyonluğu sonuna kadar zorlayacaklarını söylüyor. İnşallah ama ben zor olduğu düşüncesindeyim. Bu sezon için Play-Off’a kalmak da bence başarıdır. Bugün Sivas Belediye ile yine deplasmanda oynuyorlar. Dilerim yine kayıpsız dönerler.

DERİNCE İÇİN YARIN GEÇ OLABİLİR

Profesyonel takımlarımız içinde tek hayal kırıklığımız, üzüntümüz Derincespor. İkinci yarıya iyi başladılar, toparlayacak diye umuyorduk ama hiç öyle olmadı. Çok kötü bir gidişatları var. Gerçi düşme hattının üzeriyle arada fark yok ama Sarı-Lacivertliler hiç umut vermiyorlar. Geçen hafta neredeyse ligi bitirmiş Kemerspor’a sahasında 3-0 yenilmeleri durumun vahametini gösteriyor. Maçı izleyen Necip Öztaş, pazartesi akşamı canlı yayında skorun 7-0 olabileceğini, Derincespor’u hiç iyi görmediğini, gelecek adına ciddi bir endişeye kapıldığını söyledi. Bugün Play-Off iddiası olan Silivri deplasmanına çıkıyorlar. Artık kazanmak, ayağa kalkmak zorundalar, zira yarın her şey için çok geç olabilir.

DARICA ZORA SOKTU

Darıca G.B çok iyi giderken, geçen hafta liderlik yarışındaki kritik maçta Sakaryaspor’a kaybederek hepimize hayal kırıklığı yaşattı. İlk yarım saat 3-0 olan maçı çevirmek için elinden geleni yaptılar ama zaman yetmedi. Kuşkusuz ki önemli bir fırsat teptiler, zora soktular ancak henüz biten bir şey yok. Daha 9 maç, toplanacak 27 puan var. 6 puanlık fark kapatılabilir. Tabi öncelikli olarak bugünkü Elaziz Belediye maçı kazanılmalı. Geçen haftadan gerekil dersi olan Sarı-Yeşilli ekibimizin bugün taraftarına iyi bir oyunla üç puan hediye edeceğine inanıyorum. Bugünkü maçlar için 4 profesyonel takımımıza gönülden başarı diliyorum.

Semih Ağabeyi rahmetle, özlemle anıyoruz

Gazetemizin ilk spor servisi müdürü Sancar Şener’i 4 gün önce 38’nci ölüm yıldönümünde rahmet ve özlemle anmıştık. Bugün gazetemizin eski spor servisi müdürlerinden, benim üzerimde büyük emeği olan Semih Koçana’nın ölüm yıldönümü.

10 Mart 1994’te kaybetmiştik Semih Ağabeyi. O da Sancar Ağabey gibi amansız hastalığın kurbanı olmuş, o da genç, hayatının baharında henüz 37 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Semih Ağabey bir döneme imzasını atmış, kent spor basınının öncü isimlerindendi; halen bu mesleği yapan birçok isim ondan çok şey öğrenmiştir. Benim için çok özel biridir. 1984’te kapısından içeriye girdiğim spor servisine dışardan katkı sağlıyor, fahri muhabirlik yapıyordum. 1990 yılının ortalarında onun davetiyle kadroya geçtim ve meslekte bugünlere geldim. Ne yazık ki, birlikteliğimiz fazla sürmedi. 1993 yılında illet hastalığa yakalandı, 1 yıl içinde göçtü gitti.

Mezarı Halıdere’dedir. Eşi Aynur Hanımla, oğlu Erman ile sık olmasa da görüşüyoruz. Vefatının 23’ncü yıldönümünde Semih Koçana’yı rahmet ve özlemle anıyoruz. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Onu hiç unutmayacağız.