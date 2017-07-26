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Kocaelispor'un ilk rakibi belli oldu

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Kocaelispor'un ilk rakibi belli oldu
2 ve 3.Lig’de fikstür bugün belli oldu.

Kocaelispor açılışı İstanbul’da Sultanbeyli Belediye ile yapacak. İlk iç saha maçını Utaş Uşak ile oynayacak Yeşil-Siyahlı takım son hafta Adliyespor ile karşılayacak. 2.lig temsilcimiz Birlikspor Menemen Belediye deplasmanında startı verirken, 3.Lig 2’nci gruptaki Gölcükspor ile Darıca G.B evlerinde başlayacaklar.

İLK İÇ SAHA MAÇI UTAŞ UŞAKSPOR İLE

Temsilcilerimizin yer aldığı 2 ve 3.Lig fikstür çekimi bugün gerçekleşti. TFF’nin Riva Tesisleri’ndeki kura çekimine Kocaelispor adına genel sekreter Çağrı Alparslan, Kocaeli Birlikspor adına kulüp müdürü Gökhan Terci, Gölcükspor adına Başkan Ahmet Şahin ve yönetici Hasan Uzuner katıldı. Darıca G.B temsilcisi kura çekiminde yoktu. Önce 2.Lig, ardından 3.Lig maçlarının takvimi belli oldu. Kocaelispor açılışı İstanbul’da Sultanbeyli Belediye maçıyla yapacak. İlk iç saha maçını ikinci hafta Utaş Uşakspor ile oynayacak Yeşil-Siyahlılar üçüncü hafta Tekirdağ’a gidecek. Son hafta rakip Adliye olacak.

BİRLİK DIŞARDA, GÖLCÜK İLE DARICA İÇERDE

Kocaelispor 8 ve 9’ncu haftayı üst üste içerde geçirecek, ilk yarıda evinde 9, deplasmanda 8 maç yapacak. 2.Lig Kırmızı grupta yer alan Kocaeli Birlikspor ilk hafta Mememen Belediye deplasmanına gidecek. Evindeki ilk maçını ikinci hafta Etimesgut ile yapacak olan Kırmızı-Beyazlılar ilk yarı içerde 9, dışarda 8 maça çıkacak. 3.Lig 2.gruptaki temsilcilerimizden Gölcükspor evinde Yeni Ordu maçıyla sezona başlayacak. Darıca G.B de ilk hafta evinde olacak, Tekirdağ Velimeşe ile oynayacak. Kent derbisinde ilk maç Gölcük’te 7’nci haftada oynanacak.

26 AĞUSTOS’TA START ALACAK

2 ve 3.Lig’de sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kurban bayramı nedeniyle 2-3 Eylül haftası maç yok. İlk yarıda 4’ncü hafta maçları cumartesi, 5’nci hafta maçları ise Çarşamba günü oynanacak. Diğer tüm maçlar Pazar. İlk yarı 17 Aralık’ta sona erecek. 20 Ocak’ta ikinci yarı başlayacak ve heyecan 5 Mayıs’ta sona erecek.

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