Kocaelispor’un Play-Off bileti Erzincan’da

Yeşil-Siyahlı ekibimiz kötü gidişata Erzincan deplasmanında son verip, Play-Off biletiyle dönmek istiyor. Bu hazırlıklara başlayan Körfez’de Mesut’un koşulara başlaması büyük sevinç yarattı.

BİR SAKAT, BİR CEZALI

Üst üste kaybettiği puanlarla son iki haftaya girerken Play-Off’u tehlikeye atan Kocaelispor, Erzincan deplasmanında kazanıp işi bitirmek istiyor. Hazırlıklarına bugün öğleden sonraki idmanla başlayan Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut sakatlığı, Kadir Gezer kırmızı kart cezası nedeniyle bu hafta yok. Sakatlığı bulunan Hamza’nın durumu belli değil. Pazar günkü maçın yolculuk ve konaklama programının bugün netleşmesi bekleniyor.

MESUT KOŞULARA BAŞLADI

Bu arada Kütahyaspor maçında sakatlanan, 9 maçtır takımdaki yerini alamayan Mesut Özdemir’den iyi haberler var. Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli başarılı futbolcunun ligin son maçına, en kötü Play-Off ilk maçına yetişebileceğine yönelik bilgilendirme yapmıştı. Yıldız isim hafta sonunda takımın ter idmanına katıldı. Düz koşulara başlayan Mesut’un önümüzdeki hafta normal antrenmanlara çıkabileceği belirtiliyor.