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Kocaelispor'un rakipleri belli oldu

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Kocaelispor'un rakipleri belli oldu
Profesyonel takımlarımızın yer aldığı 2 ve 3.Lig grup kuraları bugün çekildi. Kocaelispor 3’uncu gruba düşerken, Gölcükspor ile Darıca G.B birlikte 2’nci grupta yer aldı. Kocaeli Birlikspor’un grubunda dişli takımlar var.

KURA ÇEKİMİNE KATILANLAR

TTF’nin Riva Tesisleri’nde gerçekleşen bugünkü kura çekimine Kocaelispor adına yönetici Çağrı Alparslan ile kulüp müdürü İlker Uzel, Gölcükspor adına Başkan Ahmet Şahin ile yöneticiler Rıdvan Zengin, Hasan Uzuner, Kocaeli Birlikspor adına kulüp müdürü Gökhan Terci, Darıca G.B adına Başkan Mustafa Öztürk ve Başkan vekilleri Lokman Demirtaş ve Mehmet Uzun katıldı.

GEÇEN YILDAN 5 TAKIM

Geçen sezon 1.grupta mücadele eden Kocaelispor bu kez 3.gruba düştü. Geçen sezondan Tekirdağ, Karacabey, Kızılcabölük, Cizre ve Çorum Belediye ile yine birlikteyiz. 2.Lig’den düşen Tepecik ve Aydın, BAL’dan çıkan Utaş Uşak, Osmaniye, Arsin ve Şanlıurfa Körüköprü Yeşil-Siyahlı ekibimizin grubuna düştü. Diğer temsilcilerimiz Gölcükspor ile Darıca G.B aynı grupta yer alıyor. 2.grupta mücadele verecek ekiplerimizi dişli rakipler bekliyor.

KOCAELİ BİRLİK’E DİŞLİ GRUP

2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor güçlü takımların bulunduğu gruba düştü. Kırmızı grupta yer alan temsilcimiz Adem Sportif, Mersin İ.Y, Afyon, Hatay, Keçiörengücü, İnegöl gibi dişli rakiplerle boğuşacak. İşte 2.Lig Kırmızı grupta yer alan takımlar: Kocaeli Birlik, Eyüpspor, Sancaktepe, Sarıyer, İnegöl, Tuzla, Buca, Bodrum Belediye, Kastamonu, Keçiörengücü, Hatay, Amed Sportif, Sivas Belediye, Tokat, Menemen, Etimesgut, Afyon, Mersin İ.Y

FİKSTÜR ÇEKİMİ 25 TEMMUZ’DA

Bu arada 2 ve 3.Lig’de fikstür çekim tarihi bugünkü toplantıda açıklandı. Her iki ligin fikstür çekimi 25 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. TFF’nin Riva Tesisleri’ndeki kura çekim saatinin bir kaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. 2 ve 3.Lig’de start tarihi daha önce 26-27 Ağustos olarak açıklanmıştı.

Kocaelispor'un gruptaki rakipleri:

Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş
Sultanbeyli Belediyespor
Tekirdağspor
Karacabey Birlik Spor A.Ş.
Utaş Uşakspor A.Ş.
Aydınspor 1923
Kızılcabölükspor
Çorum Belediyespor
Ankara Adliyespor
Osmaniyespor FK
Tarsus İdman Yurdu
Payasspor
Arsinspor
Düzyurtspor
Elaziz Belediyespor
Cizre Spor
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor

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