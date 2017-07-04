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Kocaelispor’un rakipleri bu tarihte belli olacak

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Kocaelispor’un rakipleri bu tarihte belli olacak
Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-18 sezonu 3.Lig grup kuralarının 10 Temmuz Pazartesi günü çekileceğini duyurdu.

Riva’daki Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan kura çekimi büyük olasılıkla saat 14.00’de başlayacak. Aynı gün 2.Lig grupları da belli olacak. Yeni sezonda ilimizi Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca G.B, 2.Lig’de ise Kocaeli Birlikspor temsil edecek.

3.Lig’de 54 takım 18’erli üç gruba ayrılacak. Muhtemelen üç Kocaeli takımı farklı gruplarda olacak.  Yükselme ve düşme statüsünde bir değişiklik söz konusu değil. Birinciler direkt 2.Lig’e çıkacak, 2-3-4 ve 5’nciler arasındaki Play-Off maçları sonunda üç gruptan birer takım daha bu hakkı elde edecek. Toplam 6 takım üst lige çıkacak. Gruplarda son üç sırada yer alanlar ise küme düşecek.

3.Lig fikstürünün iki hafta içinde çekilmesi bekleniyor. Maçlar 26-27 Ağustos haftasında başlayacak. 2.Lig’de ise 36 takım 18’erli iki gruba ayrılacak. Birinciler direkt 1.Lig’e yükselirken, 2-3-4 ve 5’nciler arasında oynanacak Play-Off maçlarının ardından bir takım daha bu hakkı elde edecek. Toplam 3 takım üst lige çıkacak. 2.Lig’in startı da 26-27 Ağustos haftasında verilecek.

Bu arada Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun fikstürünün 12 Temmuz Çarşamba, Spor Toto 1.Lig fikstürünün ise 13 Temmuz Perşembe günü çekileceği öğrenildi. Her iki lig 11 Ağustos tarihinde başlayacak.

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