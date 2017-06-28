Kocaeli'ye bayramlaşmaya gelince yakalanmış!

İstanbul'da 2015 yılında 2 polisi yaralamaktan aranırken Kocaeli'de yakalanan Kadri Güler'in Ramazan Bayramı nedeniyle ailesinin evine gelmesi üzerine yakalandığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'da, 8 Kasım 2015 gecesi saat 01.00'da Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması yapıyordu. Ekipler şüpheli bir araç durdurdu. Kimlik kontrolü, araç ve üst araması yapılacağı sırada aracın içindeki bir kişi polislere ateş açtı. 2 polis yaralanırken, araçtakiler kaçtı. Polis yaptığı araştırmada polise ateş açanın silah kaçakçılığı suçlamasıyla aranan Kadri Güler olduğunu belirledi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yakalanması için çalışma başlatırken, sürekli adres değiştirerek kaçtı. Hürriyet'in haberine göre; organize polisi, Kadri Kadri Güler'in Ramazan Bayramı nedeniyle Kocaeli Orhan Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldiği istihbaratını aldı.

TUTUKLANDI

Organize Şube ve Özel Tim sabah 05.30 sıralarında eve operasyon düzenledi. Kadri Güler yatağında uyurken kaçma fırsatı bulamadan yakalandı. Kadri Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisleri vuran saldırgan 2 yıl sonra Kocaeli'de yakalandı