Kocaeli’ye bir yılda bakın kaç kişi yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, göç bilgilerine ilişkin yeni veriler açıkladı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Kocaeli’nin 1 milyon 830 bin 722’ye ulaşan nüfusuna geçen yıl eklenen 50.717 kişiden 25.123’ünün göç nedeniyle başka illerden adres değişikliği sonucu ilimize gelip yerleşenler olduğu belirlendi.

Kocaeli’nin 2016 yılı sonu itibarıyla nüfusu 1 milyon 830 bin 722 kişiye ulaşmış, geçen yıla oranla 50.717 yeni kişi nüfusa eklenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, göç bilgilerine ilişkin yeni veriler açıkladı. Buna göre, Kocaeli nüfusundaki artışın 25.123 kişilik bölümü göç nedeniyle başka illerden adres değişikliği sonucu ilimize gelip yerleşen kişilerden oluştu.

85 BİN 602 KİŞİ KOCAELİ’YE YERLEŞTİ

TÜİK verilerine göre 2016 yılında Kocaeli’ye başka illerden 85.602 kişi gelip yerleşti. Kocaeli’den ise 60.479 kişi başka illere göç etti. Kocaeli’nin göç yoluyla artan net nüfusu 25.123 kişi oldu.

İlçeler bazında en büyük göç hareketliliği Gebze’de yaşandı. Kocaeli’ye gelen 25.123 kişinin 16.504 kişilik bölümü Gebze’ye gelip yerleşti. Geçen yıl Gebze’den ayrılıp başka illere giden nüfus ise 13.896 oldu. Darıca 5.024 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra 176 kişi ile en az net göçe sahip ilçe oldu. Net göç hızı binde 26,64 ile Darıca ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 3,58 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı.

İzmit’e geçen yıl göç yoluyla 15.700 kişi gelirken, aynı süre içinde 11.354 kişi de başka illere göç etti.

KOCAELİ-İSTANBUL İLİŞKİŞİ

TÜİK verilerine göre Kocaeli’nin göç aldığı ve göç verdiği iller sıralamasının her ikisinde de İstanbul ilk sırada. Kocaeli en fazla göçü 13.939 kişi ile İstanbul’a verdi. İstanbul’dan da 29.475 kişi geçen yılı ilimize gelip yerleşti. Bu göçün ağırlıklı olarak Gebze bölgesine olması nedeniyle, göçün o bölgedeki fabrika ve büyük işletmelerde çalışanların ulaşım kolaylığı açısından böyle bir tercihten kaynaklandığı düşünülebilir.

Kocaeli’nin geçen yıl göç aldığı diğer iller sırasıyla Sakarya (3516), Ankara (2927), Bursa (2500), Van (2159) oldu.

İstanbul’dan sonra Kocaeli’nin geçen yıl göç verdiği diğer iller ise, Sakarya (3371), Gümüşhane (3099), Giresun (2784) ve Ankara (2622) olarak sıralandı.