Kocaeli’ye günde 450 ünite kan lazım
Genellikle bir yakınımız hastalanıp, ihtiyaç olduğunda bir ünite kanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor, kan bulmak için kendimizi yırtıyoruz.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım arasında gerçekleşen Lösemili Çocuklar Haftası’nda Kızılay ile işbirliği içinde kan bağışı kampanyası başlattı.
KAN UZMANI AÇIKLIYOR
Büyükşehir Belediyesi personeli, Genel Sekreter İlhan Bayram dahil, kampanyaya katıldı, kan verdi. Kızılay Kan Bağış Uzmanı Gülden Ünal, programın açılışında şu önemli mesajı verdi: “Kocaeli’de günlük kan ihtiyacı 450 üniteye ulaştı. 18-60 yaş grubundaki sağlıklı herkes kan bağışı yapabilir.”
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