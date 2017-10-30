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Kocaeli'ye ilk kar yağdı

Kocaeli'ye ilk kar yağdı

Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu Kocaeli'de yılın ilk karı yağdı.

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Samanlı Dağları'nın bölgedeki en yüksek kesimi olan 1850 rakımlı Kartepe zirvesine kar yağdı. Zirvede bulunan TRT'ye ait verici istasyonunun bulunduğu alan ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Maşukiyeli Yüksel Ateş, sosyal medya hesabından 'Kartepe beyazladı' diyerek, kar fotoğrafını paylaştı.

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