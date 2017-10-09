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Kocaeli'ye kadar takip etti: 4 gözaltı

Kocaeli'ye kadar takip etti: 4 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet  Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Ekipleri, almış oldukları istihbarat sonucuna 2 başarılı operasyona imza attı. Operasyonlarda  toplam 240 kg eroin ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

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Alınan bilgi ve iddialara göre; bazı şahısların doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktarlarda uyuşturucu maddeyi Kocaeli üzerinden İstanbul’a götüreceğine dair istihbarat alan Kocaeli İl Emniyet  Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Ekipleri hemen harekete geçti.  Şahısları ve araçları tespit eden polis ekipleri, Kocaeli’ye kadar araçları takibe aldı. Faklı saatlerde durdurulan otomobillerde yapılan ilk aramalarda suç unsuruna rastlanmadı.  Emniyet otoparkına çekilerek yapılan detaylı aramada ise bir otomobilden 210 kg eroin, diğerinden ise 30 kg eroin çıktı. 500’er gramlık paketlerde  saklanmış eroin maddeleri  ile birlikte operasyonlarda 4 kişi gözaltına  alındı.  Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Çiğdem ARMAĞAN

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