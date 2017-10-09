Kocaeli'ye kadar takip etti: 4 gözaltı

Alınan bilgi ve iddialara göre; bazı şahısların doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktarlarda uyuşturucu maddeyi Kocaeli üzerinden İstanbul’a götüreceğine dair istihbarat alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Ekipleri hemen harekete geçti. Şahısları ve araçları tespit eden polis ekipleri, Kocaeli’ye kadar araçları takibe aldı. Faklı saatlerde durdurulan otomobillerde yapılan ilk aramalarda suç unsuruna rastlanmadı. Emniyet otoparkına çekilerek yapılan detaylı aramada ise bir otomobilden 210 kg eroin, diğerinden ise 30 kg eroin çıktı. 500’er gramlık paketlerde saklanmış eroin maddeleri ile birlikte operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Çiğdem ARMAĞAN