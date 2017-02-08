Kocaeli'ye kar geri geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'yi etkisi altına alan kar yağışı geri geliyor.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre Cumartesi günü yağmur, yüksek kesimlerde kar yağabilir. Pazar ve Pazartesi günü belirli aralıklarla yağması tahmin edilen kar yağışının Salı günü sağanak olarak etkisini göstermesi bekleniyor.Tahminlere göre, cumartesi en düşük 4 en yüksek 6 derece sıcaklık görülüyor.

Hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 5, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.