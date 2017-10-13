Kocaeli'ye rekor atama

17.10.2017 tarihi saat 18.00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak başvurular sonucunda İlimize 8 Uzman Hekim, 93 Pratisyen Hekim olmak üzere toplamda 101 hekim ataması gerçekleşecek. Bu atamalar ile bir çok hastanedeki uzman ve pratisyen hekim eksiklikleri tamamlanmış olacak. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Uzman, Pratisyen ve Münhal kadro sayısına göre atanan hekim sayıları;

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

1 El Cerrahisi Uzmanı, 6 Pratisyen Hekim,

Kocaeli Devlet Hastanesi: 17 Pratisyen Hekim

İzmit Seka Devlet Hastanesi: 1 Kardiyoloji, 1 Nöroloji, 1 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi, 14 Pratisyen Hekim,

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi: 11 Pratisyen Hekim,

Gebze Fatih Devlet Hastanesi: 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 12 Pratisyen Hekim,

Darıca Farabi Devlet Hastanesi: 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1 Gastroenteroloji, 1 İç Hastalıkları Uzman Hekimi, 12 Pratisyen Hekim,

Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi: 6 Pratisyen Hekim,

Karamürsel Devlet Hastanesi: 6 Pratisyen Hekim,

Körfez Devlet Hastanesi: 4 Pratisyen Hekim

Dilovası Devlet Hastanesi : 5 Pratisyen Hekim,

Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney “Bu atamalar sayesinde devlet hastanelerimizdeki acil hekim kadrosu önemli ölçüde güçlenmiş olacak. Ayrıca Kartepe, Başiskele ve Çayırova semt polikliniklerimizde 24 saat kesintisiz poliklinik hizmetine devam edeceğiz. Bu atamalar ile Derince, Gebze Fatih, Darıca Farabi ve İzmit Seka hastanelerimizde kritik branşlardaki sıkıntı çözülmüş olacak. Mecburi hizmet olacağı için gelen hekimlerimizin daha uzun süre görevde kalacağını düşünüyoruz. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Yeni hekimlerin 3 ay içinde göreve başlaması bekleniyor.