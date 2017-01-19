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Kocaeli'ye yeniden soğuk geliyor

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Kocaeli'ye yeniden soğuk geliyor
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemiz yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İlimizde yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre cumartesinden sonra yağış beklenmiyor. Ancak gündüz sıcaklıkları 5-6 derece, gece sıcaklıkları  (-2) derece seviyelerine inecek. Önümüzdeki hafta başında geceleri don olayı yaşanacak.
 

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