Kocaeli'ye yeniden soğuk geliyor

SICAKLIK DÜŞÜYOR
Meteoroloji’nin raporuna göre cumartesinden sonra yağış beklenmiyor. Ancak gündüz sıcaklıkları 5-6 derece, gece sıcaklıkları (-2) derece seviyelerine inecek. Önümüzdeki hafta başında geceleri don olayı yaşanacak.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Meteoroloji’nin raporuna göre cumartesinden sonra yağış beklenmiyor. Ancak gündüz sıcaklıkları 5-6 derece, gece sıcaklıkları (-2) derece seviyelerine inecek. Önümüzdeki hafta başında geceleri don olayı yaşanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.