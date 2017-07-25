Kocaeli'yi kana bulayacaklardı! Kendilerini böyle savundular

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem amacıyla elde edilen keşif bilgisi ile fotoğrafları terör örgütü PKK/KCK'ya verdikleri" suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklar Celal Akay, ağabeyi Fikret Akay, dayıları Lokman Acar ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Celal Akay, kendisinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vatan nöbetlerine katıldığını, vatanına milletine bağlı bir insan olduğunu ifade ederek, "PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Lokman Acar da dış ülkedeki bir takım insanlarla görüştüğü gerekçesiyle teröristlerle irtibat kurduğunun iddia edildiğini, görüştüğü kişilerin işçi olarak yurt dışında çalıştıklarını, ne kendisinin ne de görüştüğü kişilerin terörle bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, "Bu görüştüğüm kişilerin mahkemede tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Suçsuz olduğunu, terör örgütü üyesi olmadığını savunan Fikret Akay da beraatini ve tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunun göz önüne alınarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Lokman Acar'ın avukatı Nuri Tan ise müvekkilinin tutukluluğuna ve suçu işlediğine en büyük delil olarak gösterilen keşif yapılma sonrası yabancı devlet ile görüşme ve bu keşif sonucunun dış ülkeye iletme iddiası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kişiler dinlendiğinde olay ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin keşif yaptığı iddiası üzerine emniyetten talep ettiğimiz kamera kayıtlarına ulaşamadık. Bu da bizim savunmamızı kısıtlamaktadır. Müvekkilim 6 çocuk babasıdır. Çocuklarının ve eşinin geçimini temin edemediği için aile mağdurdur. Beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz."

Celal ve Fikret Akay'ın avukatı Ferhat Satan da müvekkilleri lehine şahitlik yapacak tanıklarının olduğunu belirterek, "Celal Akay'ın Whatsapp yazışmaları incelendiğinde PKK yanlısı birisi olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu yazışmaların bilirkişi ile dökümünü istiyoruz. Müvekkilimin suçsuzluğuna savunsak da aksi kanaat durumunda örgüt üyeliğinden değil, örgüte yardım etmekten sorumlu tutulabilir. Bunun da cezası bellidir. Müvekkilim Celal, akraba ziyareti için araçta bulunmak dışında herhangi bir suçu ve suçlu ile alakası yoktur. Hakkında yeterince suç şüphesi yoktur. Aynı zamanda emniyete gidip teslim olmuştur. Dolayısıyla kaçma şüphesi de bulunmamaktadır. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Satan, diğer müvekkili Fikret Akay'ın kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını belirterek, "Deliller toplandığında suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır. Ailesi zor durumdadır. Tutuklu olarak geçirdiği süre göz önüne alınarak, adli kontrol şartı ile tahliyesini istiyoruz." diye konuştu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Öksüz, sanıklardan Celal Akay'ın olaydaki konumu, suç işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunmaması, tutuklama ağır tedbir yerine adli kontrol verilmek suretiyle amacın yerine getirilebileceği görüşü ile sanığın tutukluluğunun devamı yönünde oy çokluğu ile verilen karara muhalefet şerhi koydu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların TCK'nın 314/2 maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.