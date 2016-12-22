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KOÇDER, otistik çocuklar için bu kesmesi düzenledi

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KOÇDER, otistik çocuklar için bu kesmesi düzenledi
Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği(KOÇDER) tarafından düzenlenen “El verin hayat bulsunlar, el verin hayata tutunsunlar” sloganlı kermes dün İzmit Sanat Sokağı’nda açıldı.

KOÇDER Başkanı İlkin Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen kermesin açılışını otizmli çocuklar yaptı. Kermes duyarlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

KOÇDER Başkanı Kılıçaslan, kermes ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kermesimizi ‘El verin hayat bulsunlar el verin hayata tutunsunlar’ sloganı ile yaptık. Otizmli çocuklarımızın tedavisinin ilk hedefleri eğitim ve sosyalleşmedir. Sosyalleşmeleri, topluma adapte olabilmeleri için de bir meslek edinmeleri, el sanatları ve sporla ilgilenmeleri gerekiyor. Biz de bu kermesi yaşam merkezimizde kurduğumuz iş atölyelerimize materyaller alabilmek için düzenledik. Çok şanslıyız. Bu kermese çok sayıda gönül dostlarımız katıldı. Sevginin her engeli aştığını bize gösterdiler. Çocuklarımızın okul hayatı 20 yaşında bitiyor ve evlere hapsediliyorlar. Bu iş atölyemiz bu çocukların geleceği için çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Üç gün açık kalacak kermeste satışa sunulan ürünlerin fiyatları 2-50 TL arasında değişiyor. Kermese destek için herkesin katılımı bekleniyor.

Ayşegül KALAYCI

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