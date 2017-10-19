KODA'da eğitim paneli

Panelin moderatörlüğünü Eğitim-Sen Şube Başkanı Hicran Turan yaparken, konuşmacılar ise Serap Duman, Veysel Kaplan ve Metin Temel oldu. Panelde; 4+4+4, TEOG, LYS ve YGS tartışıldı.

Panelde ilk konuşan eğitimci Serap Duman, “Dini vakıflarla okulların protokoller imzalaması sakıncalı. Bir çocuk 11-12 yaşına gelmeden dini eğitim almamalı. Dini olguları öğrenmek soyut olguları öğrenmeleri geliştirir. Eğer çocuklara dini eğitim veremeye kalkarsak onlara korku, kaygı, öğrenme kişilik bozukluklarının yaratılmasına sebep olabiliriz. TEOG ile ilgili ne olacağını kimse bilmiyor. Ama buna rağmen Derince'de bir okul kitap basıyor, yeni sınav sistemine öğrenci hazırladığını söylüyor. Maalesef çocuklarımıza verdiğimiz eğitim, kusurlu, eşitsiz, ayrımcı, muhafazakar ve piyasacı. Bizler; ırkçı, ayrımcı, dışlayıcı, cins ayrımcı olmayan, farklı kültürleri yok saymayan, sınav merkezli olmayan bir eğitim sistemi istiyoruz. Ülkede bir öğrenci ortalama 739 sınava giriyor. Bizler de öğrencilerimize ne diyeceğimizi şaşırıyoruz, sistem değişti ama yerine ne geldi bunu söyleyemiyoruz" dedi.

HERKES 4+4+4 SİSTEMİNDEN MAĞDUR OLDU

Eğitim-Sen Eski Şube Başkanı Veysel Kaplan ise 1924 Tevhid-i Tedrisat kanunuyla tüm öğretim programlarının birleştirilerek milli eğitim bakanlığı bünyesinde toplanmasından günümüze kadar değişime uğrayan eğitim sistemleri hakkında bilgi verdi. Kaplan, “Öğrenciler, veliler ve biz öğretmenler 4+4+4 denen bu sistemden mağdur oldu. Eğitim vakıflara teslim eğilmiş durumda. 4+4+4'ün en somut tahribatı okul öncesi eğitimde oldu. 40 bin sınıf öğretmeni norm kadrosu durumuna geldi, bunlara alan değişikliği hakkı tanındı. Bunlar normal bir ülkede bir faciadır, velilerin ayağa kalkması gerekir" dedi.

EĞİTİM, EN TEMEL İNSANİ HAKTIR

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi eski yönetim kurulu üyesi Metin Temel ise, “Eğitim başından beri demokratik değil. Mevcut olanı eleştirirken bir önceki iyiymiş gibi bir hava katıyoruz, öyle değil. Başından beri bu ülkede eğitim hiç bir zaman demokratik değildi. İnkar ve anadil eğitimin yokluğu üzerine kurulu bir sistem oldu her zaman. 'İhtiyaçlar nedir, nasıl bir sistem kurmalıyız' diye düşünmeden sistemler değiştiriliyor. Eğitim en temel insani haktır. Sürekli yalan üreten bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Bu sorun ülkenin tamamının sorunu. 80 milyonun buna müdahil olması gerekiyor. Ne yapmalı, nasıl yapmalının cevabını ortak bir akılla bulmalıyız. Çünkü eğitim en temel insan hakkıdır. Bunun devlet tarafından kamusal olarak verilmesi gerekiyor" dedi.

Ayşegül Kalaycı