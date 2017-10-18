KOGACE ile Hayyam'dan protokol

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), üyeleri için bir protokole daha imza attı. Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, yaklaşık 1,5 yıldır İzmit Belsa Plaza İş Hanı 5-6 Blok No:9/2 Kat:1 D:95 adresinde hizmet veren Hayyam Foto Teknik Servis İşletmecisi Yıldırım Irmak ve Cemil Övüç ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında KOGACE üyesi basın mensupları, yüzde 12 indirimden yararlanabilecek. İndirimin yanı sıra fotoğraf makinesi bakımı ve temizliğini de ücretsiz olarak yaptırabilecek.

ÇOK MUTLUYUZ

Protokolde konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, "Bugün meslektaşlarımız için yine bir anlaşmaya imza atıyoruz. Daha önce İstanbul'dan da tanıdığımız sevgili Cemil Övüç ve Yıldırım Irmak kardeşimizin ısrarlarımız sonrasında Kocaeli'de de böyle bir yer açmasından dolayı öncelikle çok mutluyuz. Bugün meslektaşlarımızın olmazsa olmazı fotoğraf makineleri. Bunların temizlik ve bakımları ücretsiz olarak yapılacak. Yine buradan alacakları ürünlerde de yüzde 12 indirim sağlanacak. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ardından söz alan Hayyam Foto Teknik Servis İşletmecilerinden Yıldırım Irmak ise, ellerinden gelen her şeyi yapmak için uğraşacaklarını belirterek teşekkürlerini sundu.

Canon-Nikon-djl-Gopro- sıfır ve 2. el ekipman ihtiyaçlarınız için adres: İstiklal Caddesi Belsa Plaza İş Hanı 5-6 Blok No:9/2 Kat:1 D:95 İzmit / Hayyam Foto Teknik Servis Tel: 0262 325 51 01 Gsm: 0534 200 57 83

Ayşegül KALAYCI